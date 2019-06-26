Россиянин "пролетел": Совет Европы получил нового генсека

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала генсеком СЕ представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

Голосование состоялось в среду, 26 июня, передает "РИА Новости". Пейчинович-Бурич займет должность на ближайшие 5 лет.

Отметим, российские журналисты, ссылаясь на экспертов, написали, что новый генсек "достаточно умеренно относятся к "российскому вопросу".

ПАСЕ Соцсети

В голосовании приняли участие 264 делегата. 159 человек отдали голос за Пейчинович-Бурич (на 1 больше от необходимого минимума), 105 поддержали ее оппонента, министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса.

Мария Пейчинович-Бурич Council of Europe

При этом представитель РФ Леонид Слуцкий не был избран вице-президентом ПАСЕ.

Уточняется, что во втором туре голосования он получил 105 голосов "за" и 154 "против".

Теперь российской делегации нужно выдвинуть нового представителя на пост вице-президента ПАСЕ, так как данная должность досталась России согласно квотам.

Warm congratulations to Marija Pejčinović Burić, who has just been elected by the Assembly as Secretary General of the Council of Europe for a five-year term! pic.twitter.com/fLjVC4c3G0 — PACE (@PACE_News) June 26, 2019

Напомним, ранее украинская делегация оспорила возможность назначения Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ.

Согласно правилам процедуры, кандидаты, предложенные национальными делегациями, объявляются избранными без голосования. Однако, если есть запрос на голосование по крайней мере двадцатью представителями или заместителями в отношении одного или нескольких кандидатов, они избираются тайным голосованием.

25 июня на закрытом голосовании члены ассамблеи не поддержали кандидатуру россиянина. Он набрал 101 голос из 198, а для его избрания требовалось минимум 158.

Леонид Слуцкий Столица

Как писал OBOZREVATEL:

В феврале 2018 года три журналистки, работающие в Государственной Думе России, на условиях анонимности заявили о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Сам же политик опровергал эти обвинения и пригрозил телеканалу судебным иском.

Позже журналист российской службы ВВС Фарида Рустамова также обвинила в сексуальных домогательствах депутата Слуцкого.

Кроме этого, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что несколько лет назад Слуцкий некорректно повел себя с ней. Однако комиссия Госдумы РФ по этике оправдала его поведение и депутат не понес наказания.

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