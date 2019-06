Россиянин "пролетел": Совет Европы получил нового генсека

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала генсеком СЕ представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

Голосование состоялось в среду, 26 июня, передает "РИА Новости". Пейчинович-Бурич займет должность на ближайшие 5 лет.

Отметим, российские журналисты, ссылаясь на экспертов, написали, что новый генсек "достаточно умеренно относятся к "российскому вопросу".

В голосовании приняли участие 264 делегата. 159 человек отдали голос за Пейчинович-Бурич (на 1 больше от необходимого минимума), 105 поддержали ее оппонента, министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса.

При этом представитель РФ Леонид Слуцкий не был избран вице-президентом ПАСЕ.

Уточняется, что во втором туре голосования он получил 105 голосов "за" и 154 "против".

Теперь российской делегации нужно выдвинуть нового представителя на пост вице-президента ПАСЕ, так как данная должность досталась России согласно квотам.

Warm congratulations to Marija Pejčinović Burić, who has just been elected by the Assembly as Secretary General of the Council of Europe for a five-year term! pic.twitter.com/fLjVC4c3G0