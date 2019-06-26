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Россиянин "пролетел": Совет Европы получил нового генсека

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала генсеком СЕ представителя Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

Голосование состоялось в среду, 26 июня, передает "РИА Новости". Пейчинович-Бурич займет должность на ближайшие 5 лет.

Отметим, российские журналисты, ссылаясь на экспертов, написали, что новый генсек "достаточно умеренно относятся к "российскому вопросу".

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ПАСЕ

ПАСЕ

Соцсети

В голосовании приняли участие 264 делегата. 159 человек отдали голос за Пейчинович-Бурич (на 1 больше от необходимого минимума), 105 поддержали ее оппонента, министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса.

Мария Пейчинович-Бурич

Мария Пейчинович-Бурич

Council of Europe

При этом представитель РФ Леонид Слуцкий не был избран вице-президентом ПАСЕ.

Уточняется, что во втором туре голосования он получил 105 голосов "за" и 154 "против".

Теперь российской делегации нужно выдвинуть нового представителя на пост вице-президента ПАСЕ, так как данная должность досталась России согласно квотам.

Напомним, ранее украинская делегация оспорила возможность назначения Слуцкого на позицию вице-президента ПАСЕ.

Согласно правилам процедуры, кандидаты, предложенные национальными делегациями, объявляются избранными без голосования. Однако, если есть запрос на голосование по крайней мере двадцатью представителями или заместителями в отношении одного или нескольких кандидатов, они избираются тайным голосованием.

25 июня на закрытом голосовании члены ассамблеи не поддержали кандидатуру россиянина. Он набрал 101 голос из 198, а для его избрания требовалось минимум 158.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

Столица

Как писал OBOZREVATEL:

  • В феврале 2018 года три журналистки, работающие в Государственной Думе России, на условиях анонимности заявили о сексуальных домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Сам же политик опровергал эти обвинения и пригрозил телеканалу судебным иском.

  • Позже журналист российской службы ВВС Фарида Рустамова также обвинила в сексуальных домогательствах депутата Слуцкого.

  • Кроме этого, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что несколько лет назад Слуцкий некорректно повел себя с ней. Однако комиссия Госдумы РФ по этике оправдала его поведение и депутат не понес наказания.

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Место
ФранцияСтрасбург
Теги
ПАСЕРоссияполитика
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Арьев уже обьявил грандиозную пэрэмоху?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Не будет Слуцкий, будет другой представитель России. В чем проблема?
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Поставят Калашниккова ли Толстого.Pазница небольшая.Кто знает а че хо хлам не дали квоту?Я догадываюсь...
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Борисс Робот
Борисс Робот
Цимельман Филя, поставят тебе тарелку с дыркой посредине... и будешь ты Циля квоту отрабатывать...
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