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Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

6.6тЧитать материал на украинском

В столице Болгарии Софии в воскресенье, 23 декабря, полицейские помешали проведению акции с требованием от России освободить пленных моряков ВМС Украины.

Протестующие против политики Кремля собрались возле новогодней елки, передает болгарское издание Faktor.bg (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Примечательно, что ее посол РФ Анатолий Макаров подарил жителям Софии несколько дней назад от имени правительства в Москве.

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Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

Активисты украсили дерево символическими желтыми и синими корабликами, на которых написали имена украинских военнопленных. Участники акции приготовили также плакаты и пришли к месту собрания с украинским национальным флагом.

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

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"Организаторами выступили болгарские граждане, которых возмутил факт, что елка, подарок от Москвы, установлена перед знаковой церковью Болгарии — храмом Святой Недели. К акции присоединились представители украинской общины, диаспоры", — цитирует "Укринформ" представителя "Всемирного движения патриотов Украины".

В публикации болгарского издания также подчеркивается, что российская елка установлена перед храмом, который "около ста лет назад был взорван коммунистическими террористами по приказу советских большевиков".

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

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На место акции вызвали полицию, которая идентифицировала всех участников и принялась срывать с елки открытки, кораблики и флажки Украины и Болгарии.

Участники акции сообщили, что правоохранителей, вероятно, вызвал российский гражданин.

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

Россиянин ''настучал'': в стране ЕС разгорелся скандал из-за поддержки украинских моряков

faktor.bg

Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

27 ноября суд в аннексированном Крыму арестовал 15 захваченных в Керченском проливе моряков из 24 – рядовых членов экипажа.

28 ноября приговоры вынесли остальным захваченным украинским офицерам Военно-морских сил.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в нескольких городах Болгарии прошли протесты из-за высокой стоимости жизни, в частности, цен на топливо.

Читайте все новости по теме "Протесты против политики Путина в отношении Украины" на OBOZREVATEL.

Темы
Протесты против политики Путина в отношении УкраиныРоссийско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Место
БолгарияСофия
Теги
УкраинаРоссияпротестполицияновогодняя елкаКерченский проливпленные морякифотографиивидео
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Зямов Oся
Зямов Oся
Дебилы блядь ©. Способны только обосрать, разламать, изгадить. Хутор.
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
А белые кораблики что олицетворяют? Флаг, под которым украинские моряки в плен сдавались?
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rercjd Micha
rercjd Micha
Да это фуфлыжники из посольства Украины! Одна вон удостоверение предоставляет!
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