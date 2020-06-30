Россияне высмеяли открытый Путиным мемориал под Ржевом: сеть заполонили мемы с Волан-де-Мортом

Пользователи соцсетей нашли орфографическую ошибку в монументе, который открыли Путин и Лукашенко. kremlin.ru

В соцсетях обсудили торжественное открытие президентами Беларуси Александром Лукашенко и России Владимиром Путиным Ржевского мемориала Советскому солдату. Пользователи нашли несколько ляпов.

Об орфографической ошибке в цитате из стихотворения поэта Александра Твардовского “Я убит подо Ржевом”, высеченной на постаменте, рассказал российский блогер Рустем Адагамов в Facebook. Создатели памятника заменили тире на дефис.

В цитате Твардовского тире заменили на дефис Facebook Рустема Адагамова

“Создавать памятники и мемориалы надо уметь. У советских это получалось – Родина-мать, Брестская крепость, Хатынь, ежи в Химках. Потому что были скульпторы, художники, талантливые люди. Нынешние что ни сделают, обязательно получится адский торговый центр, как тот храм Фуражки Гитлера в Алабино, или немецкий шмайссер на памятнике Калашникову, который пришлось вырезать болгаркой. Или вот сейчас: ну что стоило поставить правильное тире, как у Твардовского, а не дефис, как на ценнике в ларьке?” – написал Адагамов.

В цитате Твардовского тире заменили на дефис (Facebook Рустема Адагамова)

В комментариях пользователи объяснили, чем отличается тире от дефиса.

"Дефис и тире – это разные знаки. Дефис – это орфографический знак в виде короткой черточки, который отличается от тире начертанием и тем, что он употребляется для соединения сложных слов, а также ставится между частями слов. Тире – это пунктуационный разделительный знак, который употребляется между членами предложения и простыми предложениями в составе сложных", – объяснил Дмитрий Новиков.

Дефис и тире – разные знаки (Facebook Рустема Адагамова)

Некоторые пользователи пошутили, что строители монумента деньги взяли, как за тире, но сэкономили.

А в обращении Путина к россиянам по поводу поправок к Конституции, снятому на фоне монумента, заподозрили использование видеомонтажа.

Путин обратился к россиянам на фоне монумента (kremlin.ru)

Некоторые предположили, что Путина снимали на фоне хромакея, поэтому в обращении от него исходило зловещее зеленое свечение.

Пользователи заметили зеленое свечение вокруг Путина Twitter Yaroslav Conway

Также президента России сравнили со злодеем Волан-де-Мортом из "Гарри Поттера", а мемориал – с дементором.

Путина сравнили с Волан-де-Мортом (Twitter dk)

Монумент сравнили с дементором (Twitter Леша Миняйло)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "нерушимой дружбе" с Россией.