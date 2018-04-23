Когда органы при Януковиче блокировали ряд сайтов, на тот момент это был и EX.ua, тысячи украинцев присоединились к DDOS атакам на правительственные сайты и смогли вывести их из строя.

Люди скачивали программу, запускали ее и на целый день уходили на Майдан. Так как все делали через Тор браузер, то как не грозились, а поймать почти никого не удалось)))).

Через несколько дней властям пришлось разблокировать ЕХ.

Когда в Украине кого-то садили в автозак, то толпа окружала его, вытаскивала своих и зжигала и автозак и машины сопровождения.

Оружие применили на Майдане потому, что к нам оказалось опасно подойти на дистанцию брошенного камня.

Смотрю я на эти видео, где в поддержку Телеграм запускают самолетики, смеюсь....

Хотя не смешно, в такой безвольной стране, как РФ за самолетик из окна можно вполне схлопотать двушечку и радостно лезть в автозак - бунтари, че.

Таким безволием вы просто обязываете Путина начать репрессии.

И когда будут расстреливать во дворах, будете запускать журавликов.

Но уже тайно, без окна и видео в интернет.