Когда органы при Януковиче блокировали ряд сайтов, на тот момент это был и EX.ua, тысячи украинцев присоединились к DDOS атакам на правительственные сайты и смогли вывести их из строя.
Люди скачивали программу, запускали ее и на целый день уходили на Майдан. Так как все делали через Тор браузер, то как не грозились, а поймать почти никого не удалось)))).
Через несколько дней властям пришлось разблокировать ЕХ.
Когда в Украине кого-то садили в автозак, то толпа окружала его, вытаскивала своих и зжигала и автозак и машины сопровождения.
Оружие применили на Майдане потому, что к нам оказалось опасно подойти на дистанцию брошенного камня.
Смотрю я на эти видео, где в поддержку Телеграм запускают самолетики, смеюсь....
Хотя не смешно, в такой безвольной стране, как РФ за самолетик из окна можно вполне схлопотать двушечку и радостно лезть в автозак - бунтари, че.
Таким безволием вы просто обязываете Путина начать репрессии.
И когда будут расстреливать во дворах, будете запускать журавликов.
Но уже тайно, без окна и видео в интернет.
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