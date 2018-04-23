Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Россияне, вы обязываете Путина начать репрессии

1.4т

Когда органы при Януковиче блокировали ряд сайтов, на тот момент это был и EX.ua, тысячи украинцев присоединились к DDOS атакам на правительственные сайты и смогли вывести их из строя.

Люди скачивали программу, запускали ее и на целый день уходили на Майдан. Так как все делали через Тор браузер, то как не грозились, а поймать почти никого не удалось)))).

Через несколько дней властям пришлось разблокировать ЕХ.

Когда в Украине кого-то садили в автозак, то толпа окружала его, вытаскивала своих и зжигала и автозак и машины сопровождения.

Новости
Судный день откладывается - Путин закрывает Россию

Оружие применили на Майдане потому, что к нам оказалось опасно подойти на дистанцию брошенного камня.

Смотрю я на эти видео, где в поддержку Телеграм запускают самолетики, смеюсь....

Хотя не смешно, в такой безвольной стране, как РФ за самолетик из окна можно вполне схлопотать двушечку и радостно лезть в автозак - бунтари, че.

Таким безволием вы просто обязываете Путина начать репрессии.

И когда будут расстреливать во дворах, будете запускать журавликов.

Но уже тайно, без окна и видео в интернет.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Россия
Объект
Telegram
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
Поделиться в Facebook

Наши блоги