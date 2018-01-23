Шерлок Холмс любил разыгрывать доктора Ватсона своими переодеваниями, а однажды, после поединка с профессором Мориарти – прикинулся мертвым. Наивный и добродушный доктор, постоянно попадался на уловки великого сыщика, что всегда веселило читателя. Тему продолжил Владимир Ильич, с накладными париками, а закончил Лелик, после замечания Семена Семенович Горбункова: "У вас ус отклеился". Все, что было после этого – жалкое подобие и плагиат. Например – выдвижные каблуки Путина уже воспринимаются как некий клоунский реквизит. Правда, клоуны делали блинные и толстые носки, своих башмаков, а Путин решил поэкспериментировать с каблуками. Правда, как и некоторые клоуны, Владимир Владимирович известен как отчаянный экспериментатор с животными, но это – отдельная тема для разговора.

Казалось бы, в 21 веке, подобные маскарады уже не имеют смысла. Тем более, когда вместо наивного доктора Ватсона, выступает одна из самых мощных спецслужб мира. Тем не менее, дело Шерлока Холмса и Макса Отто фон Штирлица не умерло и продолжает приносить свои плоды.

Сейчас уже хорошо известна тактика Московии, в необъявленной войне против Украины. Россияне, как это делали их предки из Орды, захватывают заложников для того, чтобы выторговать себе какие-то преференции на переговорах или как заявил один из главарей российских террористов: "формируем обменный фонд". То есть, при любой возможности, они пытаются захватить заложников, для того, чтобы иметь возможность обменять на их людей, задержанных на территории Украины за диверсионную и шпионскую деятельность. При этом, в Москве прекрасно понимают, что Украина согласится на обмен даже в формате 2:1 или более, в пользу террористов, а потому, там всегда считали и считают это – выгодным мероприятием. При этом, там желали бы захватить не просто военных, а кого-то из знаменитостей, чтобы сам факт поимки такого деятеля, стал бы причиной напряженности внутри Украины.

В связи с этим, крайне удивительной кажется "невнимательность" российских спецслужб, в руки которых попадали деятели, довольно известные как в Украине, так и за ее пределами. Некоторые из них теперь имеют депутатскую неприкосновенность и всячески избегают разговоров о том, какой из приемов Холмса или Штирлица, ввел в заблуждение лучших оперативников ФСБ, которые не смогли их опознать.

Мы подозреваем, что эти деятели тоже наклеили себе усы, как это делали классики. Однако, такой прием уже стал настолько банальным, что оперов с Лубянки этот фокус вряд ли мог сбить с толку. Остается предполагать, что эти джентльмены, отчаянно наклеили усы на другие, неожиданные места. В любом случае, их совершенно случайно "отпустили" почему-то "не узнав" и даже не проведя опрос остальных пленных на предмет того, кто есть кто. В общем, все это напоминает старые совковые приемы, когда попавшийся на мелком правонарушении аболтус, обрабатывается опытным сотрудником, умеющим быстрыми и широкими мазками нарисовать картину безрадостного будущего, а после – предлагает очень достойный вывод – помочь в мероприятии особой государственной важности. При этом, никто не узнает о такой помощи, тут опер поясняет, что за разглашение этого у него будут куда большие неприятности и он будет нем, как рыба. Всего-то и надо, расписаться здесь и здесь, а потом – посмотреть за своим приятелем или родственником, на предмет интересующей деятельности или нужных фактов, и все аккуратно, собственноручно написать.

Чаще всего, аболтус соглашался, примеряя на себя роль тайного агента. В результате, жизнь его налаживалась, а сотрудник – отчитывался об удачной вербовке нового агента с замысловатым псевдонимом. Если агент проявлял себя положительно именно в том мероприятии, под которое его вербовали, то связь продолжалась и переходила на постоянную и оплачиваемую работу. Между прочим, именно такие люди, чудесным образом продвигались в очереди на квартиру или автомобиль и агент работал уже вдохновенно и инициативно, а его куратор – отчитывался о заведении все новых и новых оперативных дел.

Что характерно, не опознанные деятели, ставшие депутатами, по какому-то удивительному совпадению, не голосуют за законы, которые очень не нравятся тем парням из ФСБ, которые упустили их из виду. Мало того, их деятельность не ограничивается пассивным игнорированием голосований, они и активные действия производят так, что тем самым парням за них не стыдно. В общем, за их "не опознание", никто не пострадал. По крайней мере, об этом ничего не слышно.

Подтверждение указанных предположений, регулярно приходит от двух дам, тоже имеющих депутатские мандаты. Казалось бы, захвати действующего депутата на оккупированной территории, и получи награду, а спецслужбы – прекрасные возможности для различных манипуляций. Но эти дамы ездят туда без проблем и никто их там не захватывает. Может бать, уже нет смысла в их захвате? Может они давно и плотно в игре?

В общем, депутатскую неприкосновенность надо снимать как одно из самых страшных и вредных явлений. Снимать безоговорочно, а потом выяснять, кто и куда клеил усы и почему деятельность отдельных "товарищей", так перекликается с линией партии и правительства РФ.