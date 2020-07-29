Россияне уже оправдываются за грязные намерения, – Лукашенко о задержании вагнеровцев

Президент Беларуси созвал срочное совещание по поводу задержания более 30 боевиков российской частной военной компании "Вагнер".

Как сообщает "Белта", глава государства назвав это чрезвычайным происшествием.

"Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь", – сказал он на совещании с членами Совета безопасности.

Лукашенко отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.

"Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", – сказал президент.

Он поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ, чтобы они не "гнали пургу".

"Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 29 июля под Минском задержали 32 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.