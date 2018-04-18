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Вадим Жартун
Вадим Жартун
Блогер (Санкт-Петербург)Все статьи автора

Россияне становятся похожими на подпольщиков: Telegram vs Роскомпозор

5.3т

Если бы остальные службы в стране работали, как Роскомпозор, выглядело бы это примерно так:

Товарищ полицейский, в доме, кажется, скрывается преступник! — Взорвать дом, заминировать квартал, перерезать электричество, отключить канализацию, всех бабулек — в автозаки, меня — в наручники и дубинкой по морде!

Мастер, у машины спустило колесо! — Слить масло, разобрать двигатель, заварить двери, отозвать все машины этой модели, мне — коленвал в задницу!

Мариванна, я не сделал домашнее задание! — Отчислить весь класс, всю школу — оставить на второй год, сжечь классный журнал, отменить ЕГЭ, меня — запереть в учительской!

Простите меня, батюшка, ибо я согрешила! — Сжечь ведьму, отлучить от церкви прихожан, отправить хор в монастырь, проклясть город, объявить крестовый поход, меня — лишить сана.

Доктор, у больного температура 37,7! — Каждому в палате ампутировать левую ногу, всему отделению сделать клизму, объявить в городе карантин, меня — в смирительную рубашку!

Попытки Роскомпозора заблокировать Телеграм выглядят, как беспомощная истерика: заблокированы миллионы IP-адресов, под удар попали подсети интернет-гигантов Amazon и Google, из-за чего у абсолютно легальных и добропорядочных сервисов по всей стране возникают проблемы, сайт самого Роскомпозора открывается через раз, но Телеграм всё ещё работает и сдаваться не собирается.

Это уже вторая неудачная попытка Роскомпозора заблокировать что-то посерьёзнее, чем страничку в ЖЖ. В первый раз Роскомпозор потерпел фиаско, когда в феврале попробовал ограничить доступ к сайту Навального из-за публикации о Дерирыбке. Тогда команде Навального удалось поддерживать доступность сайта почти для 70% пользователей несмотря на все усилия Роскомпозора.

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Сейчас стали особенно очевидны несколько важных вещей, которые каждый из нас должен понимать.

1. Если до сих пор Роскомпозор удовлетворялся формальной блокировкой ресурсов и закрывал глаза на средства её обхода, то сейчас он готов идти до самого конца, любой ценой пытаясь добиться своего. Шутки кончились, теперь всё серьёзно.

2. В борьбе с Телеграм Роскомпозор показал готовность вступить в прямую конфронтацию с гигантами Интернет-индустрии, чего тщательно избегал всё это время.

3. На побочный ущерб в виде блокировки добропорядочных интернет-сервисов ему абсолютно плевать. Скорее, он даже желателен — Роскомпозор использует их, как заложников, пытаясь вынудить Google и Amazon убрать Телеграм со своих площадок.

4. Роскомпозор перестал утруждать себя попытками придать своей деятельности хотя бы внешние признаки законности: прокси-серверы и VPN-ноды сейчас блокируются за распространение экстремистских материалов, хотя никаких материалов в них не может быть в принципе, как в вашем wi-fi роутере, например.

5. Эта болезненная реакция вызвана, вероятнее всего, тем, что Дуров демонстративно и неоднократно провернул всю ФСБшную братию на причинном месте, когда они упорно требовали от него несуществующие ключи шифрования под предлогом борьбы с терроризмом.

6. Видимо, сейчас перед руководством Роскомпозора стоит ультиматум: или блокировка Телеграма, или — в лучшем случае — потеря работы. В худшем — сядут вслед за Ампелонским.

7. Интернет-сообщество начало открытое и массовое сопротивление блокировкам. Не протесты, на которые всем давно плевать, а реальные действия, хоть пока и в виртуальном пространстве.

8. Если в момент блокировки Рутракер’а моральная правота тех, кто обходил блокировки, была не так очевидна (всё-таки тогда речь шла о нарушении авторских прав), то теперь люди борются за нечто большее, чем просто любимый мессенджер, — за свободу.

9. Очевидно, что это противостояние будет только обостряться. На очереди блокировка соцсетей и YouTube, выдача разрешений на использование VPN, затем — введение уголовной ответственности за использование средств обхода блокировок, в перспективе — доступ из российского сегмента лишь на отдельные разрешённые ресурсы глобального Интернет.

10. Все, кто живёт в России, и кому это не нравится, должны уяснить: вы — уже давно не гражданское общество и даже не оппозиция. По всем признакам вы всё больше становитесь похожи на сопротивление — подпольщиков, которые ведут борьбу с оккупационными властями. И точка в противостоянии Телеграма с Роскомпозором будет поставлена не в Интернете, а на улицах.

P.S. Ну а пока подписывайтесь на мой Телеграм-канал, никуда он не денется.

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Автор
Вадим ЖартунВадим Жартун
Место
Россия
Объекты
РоссияРоскомнадзор
Источник
Источник:Блог Вадима Жартуна
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