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ПолитикаЭкономика

Россияне против: Путин подписал скандальный закон

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Глава России Владимир Путин подписал скандальный закон о повышении пенсионного возраста.

Согласно закону предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин.

При этом изначально планировалось, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, однако Путин в последний момент предложил "смягчить" закон.

О намерении увеличить налоги и пенсионный возраст российское правительство объявило 14 июня. Перед этим, 18 марта, в РФ прошли президентские выборы, на которых в очередной раз победил Владимир Путин. Проведение данной реформы связано с экономическими проблемами страны, в частности, с новыми санкциями Запада.

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Отметим, согласно соцопросам, против повышения пенсионного возраста выступает большинство россиян. В связи с этой реформой в течение последних месяцев по всей РФ проходило множество акций протестов, которые сопровождались массовыми задержаниями и драками с правоохранителями.

Также в сети припомнили давнее обещание Путина: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет".

Россияне против: Путин подписал скандальный закон

Как писал OBOZREVATEL, накануне Путин признал, что поправки, предложенные им к пенсионной реформе, свели к нулю экономический эффект, ради которого она была задумана.

Сообщалось, что после внесения предложенных изменений вместо доходов пенсионная реформа принесет лишь убытки. В частности, на ее реализацию потребуется более 500 млрд рублей.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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кирик вадим
кирик вадим
За Крым то нужно платить и санкции алигархам отрабатывать, расеяне
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