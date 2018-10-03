Россияне против: Путин подписал скандальный закон

Глава России Владимир Путин подписал скандальный закон о повышении пенсионного возраста.

Согласно закону предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин.

При этом изначально планировалось, что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, однако Путин в последний момент предложил "смягчить" закон.

О намерении увеличить налоги и пенсионный возраст российское правительство объявило 14 июня. Перед этим, 18 марта, в РФ прошли президентские выборы, на которых в очередной раз победил Владимир Путин. Проведение данной реформы связано с экономическими проблемами страны, в частности, с новыми санкциями Запада.

Отметим, согласно соцопросам, против повышения пенсионного возраста выступает большинство россиян. В связи с этой реформой в течение последних месяцев по всей РФ проходило множество акций протестов, которые сопровождались массовыми задержаниями и драками с правоохранителями.

Также в сети припомнили давнее обещание Путина: "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет".

Как писал OBOZREVATEL, накануне Путин признал, что поправки, предложенные им к пенсионной реформе, свели к нулю экономический эффект, ради которого она была задумана.

Сообщалось, что после внесения предложенных изменений вместо доходов пенсионная реформа принесет лишь убытки. В частности, на ее реализацию потребуется более 500 млрд рублей.