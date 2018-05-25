Россияне признали, что MH17 сбили они

Скандальный российский журналист Сергей Доренко в эфире радио "Говорит Москва" провел опрос, верят ли россияне, что именно их военные сбили малайзийский Boeing-777 в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Как пишет на своей странице в Facebook журналистка Елена Рыковцева, большинство слушателей признали, что за крушением лайнера стоит именно Россия.

"Результаты: 57 - мы. 43 - не мы. Представляете? Это в России. Аудитория вполне себе лояльного радио. Больше половины убеждены, что это мы сбили Боинг. Что это мы убили этих ни в чем не повинных детей и взрослых. Что говорить о том, как это видят в мире", - пишет Рыковцева.

Также, по ее словам, уже следующее голосование показало, что аудитория радио "Говорит Москва" отлично знает, как это видят в мире.

"91 процент убежден, что в мире думают, что это мы. И только 9 сомневаются, что мир именно так видит картину трагедии в небе над Донбассом. Итак. 57 процентов считают, что это действительно мы, и 91 процент считают, что весь мир считает, что это были мы. Думаю, они правы на все сто процентов. Что весь мир думает, что это были мы. Жаль, что объединенные мысли этой российской аудитории и всей мировой аудитории нельзя материализовать в обвинительное заключение", - резюмировала журналистка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина сделает все возможное, чтобы действия Российской Федерации как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном Суде ООН в рамках рассмотрения инициированной нами в начале прошлого года дела.

Напомним, накануне международная объединенная следственная группа подтвердила тот факт, что малазийский Boeing-777 был сбит российским "Буком".