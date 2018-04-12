"Россияне получили по зубам": названо отличие армий РФ и США

Армия Российской Федерации значительно уступает по мощности США.

Об этом в блоге на "Обозревателе" заявил российский военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр. Он приводит в пример боестолкновение между войсками РФ и американской армией в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля.

"Российская тактическая батальонная группа тогда очень крупно получила по зубам от американцев. У россиян тогда не было прикрытия с воздуха, не было системы РЭБ, транспортных самолетов, летающих батарей. А у американцев были. Но если бы все это было у русских — американцам пришлось бы их вырубать и сбивать", – отмечет Фельгенгауэр.

Он указывает на различие и технологический разрыв между армиями РФ и США.

"Касательно операции в Сирии, то с одной стороны у нас была маленькая тактическая батальонная группа с тяжелым вооружением, танками, бронетехникой, система залпового огня, гаубицы, минометы, а у американцев были пару десятков спецназовцев и курды, местное ополчение, у которых ничего не было, кроме легкого вооружения. Американцы уступали в численности в несколько раз и при этом без потерь разгромили вооруженную тактическую батальонную группу. А такие группы — это основа современных российских вооруженных сил", – подчеркивает аналитик.

"Получается, что против таких западных сил нам воевать сложно и такую группу, основу наших войск, можно быстро уничтожить массированным применением высокоточного оружия. Все это посылает не очень хороший сигнал о том, что наши генералы не очень понимают американские возможности", – добавляет Фельгенгауэр.

Как сообщал "Обозреватель", в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор американские войска перебили бойцов российской частной военной компании "Вагнер", присутствие которых в стране скрывают власти РФ.