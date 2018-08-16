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Россияне остались без отпуска и продолжают терять деньги

11.3т

Из-за резко упавшего курса рубля и продолжающегося падения реальных доходов в РФ, большинство россиян были вынуждены отказаться от поездок на летние курорты.

Предварительные данные свидетельствуют, что лето 2018 установит антирекорд, за последние 12 лет, по покупкам путёвок туристами из России.

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Впрочем, даже эта мера не возымела успеха: за первую половину лета 2018 объем "свободных денег" россиян стал меньше на 9,2%.

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Тема
Падение рубля в России
Место
Россия
Источник
Источник:Telegram Запретное мнение
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Кацапы? Курорты? Их место в говне - это их среда обитания. А то , что некоторые глисты расползаются со своей выгребноя ямы, то это просто романтики. Но, как каждый кацап, пропитаные говном)) Нехуй шастать! Извините, "Нехай щастить!")) Нам , естественно!)) Ну, чтобы глисты в своей выгребной яме - своей рашке-парашке, - все передохли быстро))
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Есть лапти, бабалайки, "бояра" и "стекломой"! Отпуск этого скота практически удался! )))
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Medved George
Medved George
Очень бюджетно можно прекрасно отдохнуть на шикарных курортах моря Лаптевых, или Баренцевого моря....
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