Из-за резко упавшего курса рубля и продолжающегося падения реальных доходов в РФ, большинство россиян были вынуждены отказаться от поездок на летние курорты.

Предварительные данные свидетельствуют, что лето 2018 установит антирекорд, за последние 12 лет, по покупкам путёвок туристами из России.

Впрочем, даже эта мера не возымела успеха: за первую половину лета 2018 объем "свободных денег" россиян стал меньше на 9,2%.