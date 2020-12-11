Сегодня в Баку проходит парад победы.

И Турция на этом параде присутствует, как явный лидер в регионе. Мы все привыкли к тому, что это у России такой вздык – кого-то контролировать, где-то лидировать. Но одной только величины территории мало. Нужно как минимум выполнять взятые на себя обязательства. То, как россияне кинули армян – можно сравнить с тем, как россияне кинули украинцев (хотя нам досталось несоизмеримо больше). Тут еще Лукашенко со своим "отдай территории, возьми деньги" (кто не в курсе, посмотрите ролик от Алексея Гончаренко). Россияне же отдали Сибирь, и деньги взяли)).

Ну да ладно. Вот пример, когда тот, кто в понимании россиян был всего лишь обслуживающим российских туристов персоналом – оказался сильнее и последовательнее самих несостоявшихся "лидеров".

Россия также не контролирует территории в сторону Запада. Они все кричат о внешнем управлении, но оно явно не российское.

При Порошенко лидерами в регионе могли бы стать мы. Но теперь это скорее будет Польша, ибо именно там сейчас размещаются части Пятого армейского корпуса Соединенных Штатов.

Куда ни плюнь – одни "враги". На востоке – Турция, на Западе – Америка. Да и в Украине не очень-то и получается.

А возвращаясь к парадам – они всегда показывают, кто в доме хозяин. И если на твои парады приезжают представители Абхазии, Южной Осетии, Таджикистана... Молдова теперь, думаю, приезжать уже не будет... Непризнанный Лукашенко, торгующий человеческими жизнями, Узбекистан еще...

Ну, в общем, вот вам и мечты о лидерстве. Реалии такие же убогие, как и репутация.