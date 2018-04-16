Один из генералов российских информационных войск Дмитрий Киселев в "Вестях недели" в начале марта, вдохновившись демонстрацией путинской мультяшно-ракетной мощи, посоветовал американским военным испытать их систему ПРО. Чтобы доказать своим же налогоплательщикам, что их деньги тратятся не зря: "Конечно, самым убедительным аргументом могла бы стать практическая демонстрация возможностей американской ПРО, например, сбить русскую гиперзвуковую ракету или хотя бы свою… Могу себе представить новый вид военно-технического спорта – кто чью ракету собьет. Ну, типа как на Олимпиаде – стрельба по тарелкам, стендовая стрельба, только гиперзвуковыми ракетами и по гиперзвуковым ракетам", пишет Галина Сидорова для Радио Свобода.

Опустим то обстоятельство, что в эфире прозвучал фактический призыв к ядерной войне, так сказать, "влегкую". Проигнорированный и Роскомнадзором и всеми прочими "надзорами" – теми, кто сегодня, самозабвенно, в нарушение российской Конституции уничтожают Telegram, борются с экстремизмом. Ведь месяца не проходит, чтобы "за слово" не посадили домохозяйку, студента, учителя, поэта или просто блогера!

И вот американцы стрельнули. Не по тарелочкам. По трем предполагаемым химическим объектам Башара Асада в Сирии, продемонстрировав не только серьезность намерений лишить нарушителя международной конвенции и дальше убивать собственных граждан, но и точность своих ракет. Что не без зависти признали даже военные эксперты, которых позвали 14 апреля на экстренно сверстанную программу ВГТРК "60 минут". Не зашибли ни одного мирного сирийца – удивлялись приглашенные. Добавлю – ни одного российского военного советника.

Грустно и смешно было смотреть, как участники спешно созванных в субботу ток-шоу, играющие на стороне Кремля, не могут прийти к общему знаменателю – клеймить или троллить американцев и за что именно: за то, что сирийцы сбили часть их ракет, или за то, что ракеты точно попали в цель, но цель "неправильная". За то, что предупредили об ударе, или, наоборот, не предупредили, но ракеты аккуратно обошли все объекты, на которых могли находиться русские. Проблема в том, что российские так называемые эксперты, военные и дипломатические, до такой степени заврались, что им очень трудно придерживаться логики. А ведущие, видимо, не успевшие получить указаний из администрации президента, не понимали, какую точку зрения поддерживать. В результате задавали вменяемые вопросы, на которые эксперты не знали, что отвечать.

Еще недавно многие, даже критически настроенные к российской власти политологи отмечали: Путину не удалось склонить Запад к любви, но своими замашками "мальчонки из подворотни" он-таки своего добивается – пугает всех до безумия, мир идет у него на поводу. Запугать, однако, не получилось: условный Запад, безусловно, приобрел необходимые навыки общения с "подворотней".

И вот Путин, который обычно долго собирается, прежде чем отреагировать на очередную "незадачу" – внутреннюю или внешнюю, да еще в выходной день, на сей раз возник в информационном поле чуть свет по самому горячему следу. С предложением созвать экстренное заседание Совета Безопасности. Совет созвали. Все высказались. За российский проект резолюции, осуждающий ракетный удар по Сирии, было отдано три голоса (помимо самой России – Боливии и Китая); четверо – Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия – воздержались; восемь членов Совбеза проголосовали против. Чего добился Путин, повернув Россию "задом" к международному сообществу и "передом" ко всякого рода диктаторам и негодяям?

Того, что это самое сообщество теперь смотрит не только на него, но и на всю Россию с пренебрежением или, в лучшем случае, с недоумением и жалостью. Потому что видит не "вставшую с колен" Россию, образом которой кремлевские информационные каратели затуманили мозг прежде всего собственным гражданам, а Россию реальную. Видит, что король голый. Видит коррумпированную систему, чьи предводители заняты лишь тем, как спасти свои драгоценные задницы от непредсказуемого начальства и как уберечь свои капиталы, надежно спрятанные, как до недавнего момента казалось, на Западе. На том самом Западе, публично клясть который в кремлевском кругу стало правилом не просто хорошего тона, а выживания. Видит, как горят дети в Кемерове из-за того, что прогнившая система не способна никого спасать. Как Подмосковье задыхается в окружении мусорных куч. Как падают спутники и ракеты – настоящие, а не компьютерные. Отводят глаза от стыда за своих когда-то уважаемых и вменяемых, а нынче вечно врущих и злобно огрызающихся российских партнеров.

А Кремль успешно демонстрирует лишь одно удивительное умение и одну только страсть – "бомбить Воронеж". Эта тактика отработана на продовольственных антисанкциях, когда бульдозеры закатывали в землю внезапно ставшие чуждыми русскому духу сыр и помидоры. Теперь, судя по свежеизобретенному Думой проекту федерального закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств", "закапывать" будут жизненно важные западные лекарства и технологии "в целях защиты интересов и безопасности, прав и свобод граждан Российской Федерации".

В отличие от мирных сирийцев, избежавших точно пущенных американских ракет, россиянам вряд ли удастся уцелеть в результате стрельбы, затеянной собственными парламентариями, – тоже не по тарелочкам. Жертвы будут. Более того – они "заложены" в планы. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, отвечая в эфире канала "Россия-1", на вопрос, пострадают ли россияне от возможного запрета на ввоз медикаментов из стран, поддержавших американские санкции в отношении России, уже предложил согражданам вместо американских лекарств пить "Боярышник". Есть надежда: не тот, что для ванн.