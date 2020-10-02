Россиян заочно арестовали из-за взрывов в Бейруте

В Ливане заочно арестовали двух россиян из-за масштабных взрывов в порту Бейрута.

Также ливанские власти потребовали от Интерпола выдать ордер на арест россиян, передает Aljazeera .

Сообщается, что ливанский судья Фади Саван постановил арестовать бизнесмена из Хабаровска Игоря Гречушкина, которому принадлежало судно Rhosus, которое доставило в 2014 году в порт ливанского Бейрута аммиачную селитру. Имя второго россиянина – капитан судна Борис Прокошев

Напомним, что 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Число погибших тогда составило более 200 человек, более 3,7 тыс. человек пострадали.

Как стало известно, взрыв произошел в результате детонации 2 750 тонн амиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.

Как сообщал OBOZREVATEL, в порту Бейрута через месяц после взрыва вспыхнул масштабный пожар.