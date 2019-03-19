Россия знала полгода назад: всплыл интересный нюанс отставки Назарбаева

Кремль мог знать заранее о сенсационной отставке президента Казахастана Нурсултана Назарбаева, о которой он объявил 19 марта.

На это указывает ряд "эвакуационных мероприятий", подготовленных Москвой за полгода до этого, чтобы упростить въезд в РФ, в частности и для казахов.

Так, за неделю до того, как Назарбаев объявил о своем решении уйти с поста, российское издание "Комсомольская правда" опубликовало материал о русских в Казахстане, который стал результатом длительной творческой командировки журналиста Дмитрия Стешина.

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Нурсултан Назарбаев

В репортаже прослеживается мнение о том, что "русский будет последним, с кем поссорится казах", а также изложены мысли автора о том, что же будет с Казахстаном при наследниках Назарбаева.

К тому же, отметили в Telegram-канале "Майор и Генерал", в России неспроста осенью 2018 года приняли Концепцию миграционной политики. Готовятся также изменения и в закон "О гражданстве", которые призваны упростить процедуру его получения.

Все это, подчеркивает автор, навеяло мысль о том, что дальнейшая судьба Казахастана уже предопределена желанием России привлечь в страну как можно больше русскоязычных переселенцев.

Нурсултан Назарбаев

Отметим, что перед обращением к народу Казахстана Назарбаев успел пообщаться с лидером РФ Владимиром Путиным по телефону.

Как сообщал OBOZREVATEL, обязанности президента Казахстана до выборов главы государства будет исполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

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