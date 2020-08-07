9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы. Ничего не подозревающие белорусы раздумывают, за кого отдать голос, а в это время Россия полным ходом ведёт подготовку захвата страны по "крымскому сценарию". Беларусь в шаге от революции, её символом станет белоснежная лента, на которую скоро прольётся первая кровь.

Эта президентская кампания войдёт в белорусскую историю, как одна из самых скандальных, в частности, из-за агрессивного вмешательства Москвы. Помимо Александра Лукашенко, в ней участвуют четыре кандидата, но основным считают Светлану Тихоновскую, которую активно цитируют не столько белорусские, сколько российские медиа.

Только у одного из соперников действующего президента предвыборная программа рассчитана на национально ориентированных избирателей. Речь идёт об Анне Канопацкой, которая обещает расторгнуть Договор о создании Союзного государства Беларуси и России, выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, где "заправляет” Москва, провести реформы. Но у неё практически нет шансов, ведь Россия не позволит кандидату с антироссийскими нарративами выиграть выборы.

Зато у Светланы Тихоновской, вокруг которой объединилась белорусская оппозиция, программы нет, чего она и не скрывает. "Программы, какой люди её понимают, у меня и не будет. Я не буду освещать то, как вижу изменения в разных сферах нашей жизни: политической, экономической, изменения в сфере медицины. У меня программа одна: за полгода провести новые честные выборы, в которых достойные кандидаты в президенты со своими программами смогут претендовать на пост президента Республики Беларусь”, – заявила в одном из интервью претендент на пост главы государства, гаранта Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина.

Однако полгода неопределённости могут стать фатальными для суверенного государства, ведь у ворот Беларуси враг — в буквальном смысле этого слова. На днях Россия объявила о военных учениях с участием нескольких тысяч солдат и сотен единиц вооружения, специальной и военной техники у западных границ. А чуть ранее в России состоялась внезапная проверка боеготовности с участием 150 тысяч солдат, в ходе которой, по словам Министра обороны РФ, “решили задачи по организации манёвренной обороны и наступательных действий”, в том числе на западном направлении.

Не секрет, что у России большие и давние планы на Беларусь. В 1999 году был подписан Договор о создании Союзного государства, но все эти годы Александр Лукашенко настаивал на паритете. Его нежелание играть роль второй скрипки, скорее, и стало той самой последней каплей, которая переполнила чашу терпения Москвы. Злые языки говорят, что Владимир Путин затаил обиду на президента Беларуси после того, как тот ответил: “А потом поменяемся” на предложение назначить Путина бессменным президентом Союзного государства, а Лукашенко — премьером.

Россия подготовила несколько вариантов развития событий в Беларуси 9–11 августа, и ни один из них не сулит белорусам мирного неба над головой. В Москве активно готовят так называемую белорусскую революцию, под прикрытием которой РФ захватит Беларусь по "крымскому сценарию", а если повезёт, то и дестабилизирует ситуацию в Украине.

О подобных планах ранее проговорился Вадим Прокопьев — якобы белорусский оппозиционер, который предложил сделать Киев "точкой сборки белорусского протеста”. Ещё один оппозиционер — Валерий Цепкало, который сбежал из Минска в Москву, заявил, что уехал в Киев якобы искать поддержку в организации протестов. Так называемая белорусская оппозиция настойчиво пытается подобными вбросами рассорить официальный Минск и Киев.

Символом белорусской революции станет белоснежная лента. Вероника Цепкало — супруга упомянутого выше оппозиционера, которая не сбежала, а осталась в Минске и поддерживает Светлану Тихоновскую, призвала белорусов приходить на избирательные участки с белой лентой. Якобы " белая лента послужит отличным психологическим воздействием на членов участковой избирательной комиссии (фальсификатором будет сложнее совершать подлог, видя, что наблюдатели фиксируют большинство несогласных из общего количества на избирательном участке)”.

Высокие технологии? Никак нет.

Белая лента на митингах — не новость. Её использовали в России, в частности, во время массовых несанкционированных акций протеста в 2011–2013 годах в Москве, которые были жестоко подавлены российскими силовиками.

Со знаком отличия нетрудно понять, кто в толпе митингующих "свой”, а кто — “чужак". Инициатива использовать ленту означает, что в Беларуси будут провокации, для них готовят уличных бойцов, которые прольют на белоснежную ленту первую кровь и превратят мирные собрания в массовые беспорядки. Готовят что-то подобное Антимайдану в Украине, который организовали провокаторы в 2013–2014 годах в противовес Евромайдану. На него принудительно отправляли бюджетников, но главными героями были “титушки" — наёмники и подстрекатели для провокаций, потасовок, запугивания и применения силы, убийств.

В 2014 году России удалось превратить мирные собрания украинцев в массовые акции протеста, аннексировать Крым и начать вооружённый конфликт на Донбассе. Что планирует Москва в отношении Беларуси в 2020 году, узнаем совсем скоро — 9–11 августа. Надеемся, белорусы не пойдут на поводу и не поддадутся на провокации.

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