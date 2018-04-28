Россия закрыла границу европейским политикам

Россия запретила въезд "враждебно настроенным" политикам из Литвы.

Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ. Данное решение является ответом на запрет въезда в Литву 44 гражданам России.

"Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями", — заявили в российском МИД.

В "черный список" попали литовские политики, депутаты и политологи, которые "занимают откровенно антироссийскую позицию".

Отмечается, что список остается открытым и в него могут попасть и другие граждане Литвы, которые будут демонстрировать "открытую русофобию".

Как писал "Обозреватель", ранее Литва начала подготовку к военному вторжению России.