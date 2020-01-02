Россия захватит новое государство в 2020 году: в США назвали цель Путина

Москва в 2020 году предпримет силовую попытку аннексии Беларуси для того, чтобы президент России Владимир Путин возглавил Союзное государство, восстановив империю.

Также на территории Беларуси Россия намерена разместить военные базы развертывания своих воздушных и наземных сил. Об этом пишет американское издание The Hill, передает "Белорусский партизан".

Журналисты уверены, что Москва уже начала оказывать военное, медийное и экономическое давление, главным образом манипулируя своими энергетическими субсидиями и настойчиво пытаясь разместить в Беларуси военные базы.

"Главное, что движет Путиным – это стремление продлить свое президентство после его окончания в 2024 году, не выглядя при этом пожизненным диктатором, которым он является в действительности. Аннексировав Беларусь, он сможет обеспечить изменение характера правового статуса Российской Федерации, в результате чего конституция утратит силу, что позволит ему стать президентом нового Союзного государства", – считают в издании.

При этом сам Путин уверен, что Россия – это империя, а Беларусь и Украина не являются реальными государствами, поэтому их следует "воссоединить" с Россией в рамках идейно-политической концепции "русского мира".

Если это удастся, у Путина будет вторая непосредственная граница с Польшей. Это позволит России обойти Украину с севера и повлиять на нее со всех сторон.

"Тогда Россия сможет представлять опасность и для стран Балтии с востока и юга, помимо той серьезной опасности, которую она уже представляет собой в настоящее время. Эта медленная, но продолжающаяся агрессия угрожает жизненно важным интересам НАТО и США", – подчеркнули журналисты.

"Таким образом, самое время начать накапливать и дополнять те нюансы, которые касаются Беларуси, чтобы Путин понял, что Беларусь не будет следующей жертвой его агрессии. Мы уже давно видим, что в случае с Россией (как и в случае с другими ее предшественниками) аппетит приходит во время еды. Но на самом деле расширение российской империи совпадает (и не случайно) с растущим обнищанием широких слоев населения России. Не исключено, что авторитарной имперской России Беларусь нужна для сохранения авторитаризма и авторитарного правителя", – добавили в издании.

Аннексировав Беларусь, Россия продолжит создавать атмосферу войны в Евразии.

Россия захватит новое государство в 2020 году

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