Российский политолог Сергей Михеев заявил, что Россия не планировала аннексию Крыма на протяжении 30 лет, как об этом говорят в Украине, и, по сути, сделала данный шаг случайно.

Причиной того, что Кремль не решился на захват чужой территории гораздо раньше, чем в 2014 году, по его словам, является страх испортить отношения с Западом. Свое мнение Михеев озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Крым — это не благодаря, а вопреки. Это украинцы говорят, что мы 30 лет это планировали. К сожалению, это неправда. Это не пропагандистский тезис, это реальность. Я лично хотел бы, чтобы мы планировали это 30 лет. А мы не планировали это, это произошло вопреки, а не благодаря. А все остальное само случилось, в значительной степени. А почему все не сложилось по-другому? Потому что концепция внешней политики — это сохранять во чтобы то ни стало нормальные отношения с Западом, потому что без Запада мы никуда", — отметил пропагандист.

Как сообщал "Обозреватель", директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что в Украине большинство населения является русским и поддерживает Россию.