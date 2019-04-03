Россия задумала новую военную стройку в Крыму: что известно

Россия задумала разместить радиолокационную станцию (РЛС) "Воронеж" в аннексированном Крыму — на территории Нахимовского района Севастополя.
Об этом рассказали "Известиям" источники в Минобороны РФ. "Станцию разместят на побережье, чтобы складки местности не создавали помех для ее работы. Строительство военного объекта должно завершиться в 2023 году", — удалось узнать журналистам.
Также они выяснили, что РЛС должна заменить советскую станцию дальнего обнаружения типа "Днепр", построенную на мысе Херсонес.
РЛС "Воронеж"
eurasian-defence.ru
Новый объект якобы усилит сеть радиолокационных станций, развернутых по периметру страны, обеспечив отслеживание пусков баллистических ракет в регионах Ближнего Востока и Средиземного моря.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во временно аннексированном Россией Крыму решили вырубить один из многочисленных лесов на Керченском полуострове.
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