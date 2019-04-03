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Россия задумала новую военную стройку в Крыму: что известно

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Россия задумала разместить радиолокационную станцию (РЛС) "Воронеж" в аннексированном Крыму — на территории Нахимовского района Севастополя.

Об этом рассказали "Известиям" источники в Минобороны РФ. "Станцию разместят на побережье, чтобы складки местности не создавали помех для ее работы. Строительство военного объекта должно завершиться в 2023 году", — удалось узнать журналистам.

Также они выяснили, что РЛС должна заменить советскую станцию дальнего обнаружения типа "Днепр", построенную на мысе Херсонес.

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РЛС "Воронеж"

РЛС "Воронеж"

eurasian-defence.ru

Новый объект якобы усилит сеть радиолокационных станций, развернутых по периметру страны, обеспечив отслеживание пусков баллистических ракет в регионах Ближнего Востока и Средиземного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во временно аннексированном Россией Крыму решили вырубить один из многочисленных лесов на Керченском полуострове.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Говорят эта станция создает в замкнутых металлических пространствах вихревые токи, которые воздействуя на предметы помещенные внутрь нагревают их. То есть, если направить РЛС в сторону Украины то мосг аборигенов заключенный в кастрюлю от нагрева будет закипать и взрываца. В этом и заключается коварный план кгававгй гебни, уничтожить лучшую часть человечества при помощи своих ацких машин.
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