Россия высылает 23 британских дипломата: названа причина

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата 23 британских дипломата.

От них потребовали покинуть территорию Российской Федерации, передает РИА "Новости".

Так, в России прекращается деятельность Британского совета (организации, представляющей Великобританию в других странах в области культуры и образования).

Согласие на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге отзывается.

Дипломаты должны быть высланы из страны в течение недели.

Сенатор Игорь Морозов заявил, что такое решение было принято в связи с тем, что под крышей Британского совета действовала разведка, передает РИА "Новости".

"Мы помним, как несколько лет назад были задержаны сотрудники MI-6, действовавшие под крышей Британского совета. То, что это было распространено, было известно России", — заявил Морозов.

Кроме того, по словам политика, Великобритания так и не дала согласия на открытие в Лондоне Российского центра науки и культуры, чьи функции соответствуют официально заявленным функциям Британского совета.

"Британский Совет действовал в России без разрешения, при нашей доброй воле, которую мы хотели развить в конструктивные отношения России и Великобритании. Этого не произошло", — сказал сенатор.

В Министерстве иностранных дел Великобритании ответили, что ожидали такого решения от России. В министерстве добавили, что на предстоящей неделе Совет национальной безопасности Великобритании решит, какие шаги предпринять в дальнейшем.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что высылает из страны 23 российских дипломатов, которые имели отношение к разведке РФ. Такое решение было принято в связи с отравлением экс-шпиона РФ Сергея Скрипаля, в котором подозревают Россию.

Российские власти сначала отказались отвечать на ультиматум Лондона. Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

После того, как стало известно о высылке из Британии российских дипломатов, посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва предпримет ответные меры.

В МИД РФ считают, что Великобритания начала "огульную антироссийскую кампанию" и пошла на грубую провокацию против Москвы.

В комментарии "Обозревателю" директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов прогнозировал реакцию России на эти действия. По его мнению, Кремль все равно не признает свою вину в отравлении Скрипаля.

Как сообщал "Обозреватель", 4 марта стало известно о том, что в городе Солсбери (Англия) отравили шпиона-перебежчика 66-летнего Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они остаются в больнице в критическом состоянии.

Скрипаль был сотрудником ГРУ, где проработал до 1999 года. В 1995 году он был завербован спецслужбами Великобритании. В 2006 году российский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаля помиловали и передали США.