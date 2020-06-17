Россия выпала из "высшей" лиги, Китай и США договариваются без нее – Шевцова

Политолог Лилия Шевцова заявила, что в нынешнее время на мировой сцене "господствуют" Соединенные Штаты Америки и Китай, а Россия следит за мировой сценой издалека.

Такое мнение она высказала в блоге для "Эхо Москва". Шевцова предположила, что столкновение или же диалог этих стран будут определять движение глобального мира.

Вместе с тем, она отметила, что в России на повестке дня всенародное одобрение единовластия на "вечные времена". Ирония в том, по ее мнению, что всенародному одобрению грош цена, если единовластие "перестает быть великодержавным".

"Ведь Россия выпала из лиги тех, кто формирует мировую траекторию. Но в таком случае непонятно, как единовластие может существовать со сломанным державным позвоночником", – написала Шевцова.

Между тем, она отметила, что Америка в нынешнее время не в "лучшей бойцовской форме".

"Россия все ноет по поводу американского гегемонизма, сделав его идеей фикс, которая должна подпитывать нашу обидчивость. На деле Америка пытается удрать от своих обязательств. Вывод 15 тысяч американских военнослужащих из Германии, а до этого вывод войск из Сирии, решение выводить войска из Афганистана и ограниченный контингент в Ираке – подтверждение сворачивания мирового присутствия США", – отметила Шевцова.

Как писал OBOZREVATEL, британский историк Майкл Берли считает, что 2020 год должен был стать "вершиной политической карьеры" для президента России Владимира Путина, если бы этому не помешала пандемия COVID-19.