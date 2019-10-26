Россия призвала США "воздержаться от подрыва суверенитета Сирии".

Об этом было сказано в ходе телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Штатов Майком Помпео, передает пресс-служба российского ведомства.

"С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны [Сирии]", - сказано в заявлении.

Отмечается, что стороны также обсуждали и другие вопросы отношений между Москвой и Вашингтоном.

Флаги РФ и США фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Россия провела переговоры с Турцией, по результатам которых стороны заявили о принятии знаковых решений по конфликту в Сирии, куда ранее Анкара стянула войска и объявила о начале новой военной операции.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.

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