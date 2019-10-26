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26 октября • обновлено в 20:16
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Россия выдвинула США лицемерные требования по Сирии

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Россия призвала США "воздержаться от подрыва суверенитета Сирии".

Об этом было сказано в ходе телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Штатов Майком Помпео, передает пресс-служба российского ведомства.

"С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны [Сирии]", - сказано в заявлении.

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Отмечается, что стороны также обсуждали и другие вопросы отношений между Москвой и Вашингтоном.

Флаги РФ и США

Флаги РФ и США

фото из открытых источников

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Россия провела переговоры с Турцией, по результатам которых стороны заявили о принятии знаковых решений по конфликту в Сирии, куда ранее Анкара стянула войска и объявила о начале новой военной операции.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.

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Темы
Холодная война между Западом и Россией Конфликт в Сирии
Персоны
Майк Помпео Сергей Лавров
Место
Россия
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hunt andres
hunt andres
Амерам не стоит туда возвращаться. Ибо пиззить их будут все.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Обоз, а вы уверены в том, что правильно понимаете смысл слова "лицемерие"?
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hunt andres
hunt andres
Пигин Макс, Ну ты задал им задачу. Вогнал в когнитивный диссонанс. Там сплошь селюки. Они слов таких то не знают. Со словарем кропают свою желтуху)))
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