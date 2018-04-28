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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

Россия вступает в период апофеоза разложения

1.8т

Традиционная пятничная видеостатья. Рекомендую к распространению.

А. Сотник: МАНИФЕСТ ПОСЛЕДНЕГО ХАПКА

"Не будь как Вовочка. Он – криминальное божество; агнец, обреченный на историческое заклание. Он явно плохо кончит, зачем тебе это надо? Будь как Игорек Шувалов. Будь как Чайкин сын – не брезгуй мусором, и морда твоя станет гладкая и шелковистая…"

Текст и начитка – Александр Сотник

Монтаж – Вадим Булик

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Автор
Саша СотникСаша Сотник
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Сотника
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