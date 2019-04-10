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"Россия всегда виновата!" В Москве обиделись на США за непризнание Крыма

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Российские политики бурно отреагировали на слова главы Госдепа США Майка Помпео о том, что сравнивать признание суверенитета Израиля над Голанами и аннексию Крыма абсолютно неуместно.

Так, депутат нелегитимной Госдумы от оккупированного полуострова Руслан Бальбек, заявил, что американцы якобы используют избирательный подход в таких вопросах, сообщает пропагандистский ресурс RT.

"США живут по принципу "друзьям можно все, а Россия всегда виновата". Вооруженный захват сирийской территории — это, оказывается, всемирное благо, а народное волеизъявление в Крыму — вселенское зло", — возмутился он.

По словам Бальбека, в США якобы предпочитают "в упор не замечать происходящего в Украине".

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

"24 канал"

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"Это показательное выступление Майка Помпео — хороший урок тем, кто думает, что с Вашингтоном нужно договориться о мире. Бесполезно договариваться с гангстером, для которого существует только один закон — его личные интересы", — выразил российский депутат свое недовольство.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков упрекнул Помпео двойными стандартами.

"У Помпео в голове плюрализм. Одна его половина говорит о том, что присоединение Голанских высот к Израилю нормально, а вторая — о том, что воссоединение Крыма с Россией — ненормально. Это как раз и есть яркий пример политики двойных стандартов. При этом именно у России больше прав на воссоединение с Крымом, чем у Израиля — аннексировать Голанские высоты", — заявил он.

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Сенатор отметил, что при передаче Крыма УССР в 1954 году не было никаких референдумов. "А в 2014 году Крым реализовал свое право на самоопределение и сделал это в соответствии с международными стандартами", — солгал он.

Подытоживая, Цеков обратил внимание на то, что сейчас "мир очень нестабилен именно из-за таких политиков, как Майк Помпео".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в конце марта президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

  • Многие страны выступили против решения США, поскольку данные территории являются аннексированными.

  • Опасения возникли и в Украине — эксперты задались вопросом, не является ли это предвестником признания права России на незаконно захваченный Крым.

  • Эксперт по США Сергей Буранок выразил мнение, что решение президента CША признать Голанские высоты владением Израиля не изменит позицию Вашингтона касательно незаконной аннексии Россией Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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