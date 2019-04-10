"Россия всегда виновата!" В Москве обиделись на США за непризнание Крыма

Российские политики бурно отреагировали на слова главы Госдепа США Майка Помпео о том, что сравнивать признание суверенитета Израиля над Голанами и аннексию Крыма абсолютно неуместно.

Так, депутат нелегитимной Госдумы от оккупированного полуострова Руслан Бальбек, заявил, что американцы якобы используют избирательный подход в таких вопросах, сообщает пропагандистский ресурс RT.

"США живут по принципу "друзьям можно все, а Россия всегда виновата". Вооруженный захват сирийской территории — это, оказывается, всемирное благо, а народное волеизъявление в Крыму — вселенское зло", — возмутился он.

По словам Бальбека, в США якобы предпочитают "в упор не замечать происходящего в Украине".

Аннексия Крыма "24 канал"

"Это показательное выступление Майка Помпео — хороший урок тем, кто думает, что с Вашингтоном нужно договориться о мире. Бесполезно договариваться с гангстером, для которого существует только один закон — его личные интересы", — выразил российский депутат свое недовольство.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков упрекнул Помпео двойными стандартами.

"У Помпео в голове плюрализм. Одна его половина говорит о том, что присоединение Голанских высот к Израилю нормально, а вторая — о том, что воссоединение Крыма с Россией — ненормально. Это как раз и есть яркий пример политики двойных стандартов. При этом именно у России больше прав на воссоединение с Крымом, чем у Израиля — аннексировать Голанские высоты", — заявил он.

Сенатор отметил, что при передаче Крыма УССР в 1954 году не было никаких референдумов. "А в 2014 году Крым реализовал свое право на самоопределение и сделал это в соответствии с международными стандартами", — солгал он.

Подытоживая, Цеков обратил внимание на то, что сейчас "мир очень нестабилен именно из-за таких политиков, как Майк Помпео".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце марта президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами.

Многие страны выступили против решения США, поскольку данные территории являются аннексированными.

Опасения возникли и в Украине — эксперты задались вопросом, не является ли это предвестником признания права России на незаконно захваченный Крым.

Эксперт по США Сергей Буранок выразил мнение, что решение президента CША признать Голанские высоты владением Израиля не изменит позицию Вашингтона касательно незаконной аннексии Россией Крыма.

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