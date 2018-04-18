Россия впервые рассекретила опасное вооружение: характеристики

В России впервые рассекретили данные о новом зенитно-артиллерийском модуле калибра 57 мм, разработанном нижегородской компанией "Буревестник".

Так, в сети появилось соответствующее фото. Кроме того, генеральный директор АО "НПК "Уралвагонзавод" Александр Потапов анонсировал начало испытаний, передает "T-Digest".

Отмечается, что до недавнего времени это был закрытый проект. "Деривация-ПВО" физически существовала только в виде макета на выставочном стенде "Уралвагонзавода".

По словам создателей, комплекс — универсален. Он служит для уничтожения воздушных, легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы, в том числе — укрытой в зданиях или сооружениях легкого типа.

В состав комплекса входит боевая машина со скорострельной пушкой высокой баллистики и повышенной точностью стрельбы. Кроме нее есть еще транспортно-загрузочная и ремонтная машины, а также комплект боеприпасов.

Кроме штатных 57-мм снарядов от автоматической зенитной пушки С-60, осколочно-трассирующих ОР-281У и бронебойных БР-281У, в его состав входят новые принципиально снаряды – многофункциональный с дистанционным взрывателем и управляемый артиллерийский.

Россияне хвастаются, что зенитно-ракетный комплекс способен работать в любое время суток и в любую погоду. Машина получает целеуказание как с центрального командного пункта, так и самостоятельно. Она способна обнаруживать, сопровождать и поражать цели.

Как сообщал "Обозреватель", российские военные в 2018 году получат на вооружение новейшую планирующую авиабомбу "Дрель" калибром 500 килограммов.