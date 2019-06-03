Россия возвращается в ПАСЕ? В Европе пошли на кардинальный шаг

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европе одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций и поспособствовать возвращению России.

Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. По его словам, соответствующий документ получил поддержку в понедельник, 3 июня.

"Регламентный комитет принял проект резолюции, которая может изменить правила ПАСЕ. Голосование 24 июня на сессии Ассамблеи. Это плохой вариант, который усложняет санкционную процедуру, но полностью ее не ликвидирует, как того требовали россияне", – написал он.

ПАСЕ korrespondent.net

Арьев подчеркнул, что возможность применять санкции останется в урезанном виде.

"Мы были против, но многие из тех, кто голосовали за резолюцию, говорили, что может россияне примут предложенный компромисс, потому что "надо их наконец начать критиковать в лицо, ведь они не меняются". Наивная позиция, мягко говоря", – отметил он.

По словам Арьева, украинская сторона в течение следующих трех недель будет работать над тем, чтобы убедить ПАСЕ не принимать эту резолюцию, ведь это приведет к возвращению российской делегации к работе в ассамблее.

Отметим, 9 апреля 2019 года в ПАСЕ отказались изменить процедуру применения санкций, что позволило бы России вернуться в ее состав.

Как сообщал OBOZREVATEL:

РФ в июне 2017 года прибегла к финансовому шантажу СЕ после наложения на ее делегацию санкций в ПАСЕ в ответ на оккупацию Крыма и агрессию против Украины. С тех пор Россия не заявляла своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Ранее Россия заявляла, что может самостоятельно покинуть Совет Европы из-за скандальной резолюции ПАСЕ, принятой 10 апреля.

Арьев заявлял, что несмотря на то, что Россию пока не вернули в ассамблею, риск этого слишком большой и 17 мая в Хельсинки большинство министров иностранных дел членов Совета Европы дали соответствующий сигнал ПАСЕ.

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