Россия атакует в ПАСЕ: Германия выступила против санкций, а Украина портит планы Путина

В стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы вновь развернулась нешуточная борьба за снятие санкций с России и возврат российской делегации к работе в ассамблее.

РФ была лишена права голоса в ПАСЕ еще в 2014 году, сразу после аннексии Крыма, с тех пор лоббисты России всячески пытаются дестабилизировать работу ассамблеи и убедить парламентариев в необходимости отменить решение пятилетней давности. Теперь же в ПАСЕ внесена резолюция, которая может помочь России вернуть свое право голоса в ассамблее.

Смогут ли пророссийские лоббисты добиться успеха – узнавал OBOZREVATEL.

Главное:

ПАСЕ рассмотрит резолюцию, которая лишает ассамблею права самостоятельно накладывать персональные санкции на ту или иную делегацию.

Германия стала активно добиваться снятия санкций с России и возвращения ее делегации в ПАСЕ.

Украинская делегация добилась внесения правок в текст резолюции, которые не позволят россиянам получить реванш.

В чем суть резолюции

История началась с того, что в конце июня 2018 года бюро (руководящий орган. – Ред.) Парламентской ассамблеи Совета Европы поручил регламентному комитету срочно подготовить проект резолюции об изменении правил и процедур ПАСЕ, которая позволит вернуть делегацию РФ.

Беря во внимание то, что Парламентская ассамблея СЕ имеет право налагать ограничения на делегации стран, регламентному комитету ассамблеи поручили срочно подготовить проект резолюции об изменении правил и процедур ПАСЕ, которые касаются подтверждения и оспаривания полномочий и прав национальных делегаций.

ПАСЕ

Если просто, то Парламентскую ассамблею СЕ хотят лишить права самостоятельно накладывать персональные санкции на ту или иную делегацию.

Решения по резолюции, как ожидалось ранее, должны были принять на октябрьской сессии ассамблеи.

Когда пришло время рассмотрения, Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, которого подозревают в связях с Кремлем, пытался перенести рассмотрение вопроса санкций в отношении национальных делегаций с ПАСЕ в так называемый постоянный комитет ассамблеи.

Ягланду это нужно было для того, чтобы по сути гарантировать принятие санкционного решения в пользу россиян, потому что в данный комитет входит гораздо меньше депутатов с более прогнозируемой позицией. Но бюро ПАСЕ такое предложение отвергло.

В тоже время становится известно, что накануне октябрьской сессии ассамблеи политические группы ПАСЕ и правительства всех стран-членов получили из секретариата Совета Европы "секретный документ", подготовленный по просьбе генерального секретаря Турбьерна Ягланда.

Турбьерн Ягланд

Этим письмом лоббисты России пытались донести до членов ПАСЕ, что механизм санкций должен быть отменен, поскольку "противоречит духу" устава СЕ. Мол, ограничения накладываются ПАСЕ без консультаций со странами-членами, "нарушают баланс власти" в Совете Европы.

Впрочем, такие манипуляции все же не помогли принять единогласное решение среди членов ПАСЕ. Не набрав необходимых две трети голосов, докладчица по теме Петра де Суттер из Бельгии предложила перенести рассмотрение резолюции на 2019 год.

Борьба продолжается

Как и ожидалось, к вопросу о пересмотре права ПАСЕ налагать санкции на национальные делегации, в том числе и Россию, вернулись на апрельской сессии ассамблеи.

Как заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, в понедельник, 8 апреля, в ПАСЕ Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд начнет действовать в интересах России.

"С понедельника следите за ПАСЕ. Будет очередная битва. Предыдущие мы выиграли. Но на этот раз очень влиятельные силы во главе с Турбьерном Ягландом и одной очень сильной страной (всех назову в случае их победы) будут особенно убеждать Ассамблею сделать себе "химическую кастрацию" в интересах РФ", – говорится в сообщении.

З понеділка стежте за ПАРЄ. Буде чергова битва. Попередні ми ✌️. Але цього разу дуже впливові сили на чолі з @TJagland і однією дуже сильною країною (усіх назву у разі їх перемоги) будуть особливо сильно переконувати Асамблею зробити собі "хімічну кастрацію" в інтересах РФ👇 https://t.co/8lUSLqZFij — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 7 апреля 2019 г.

А битва действительно обещает быть серьезной, ведь за снятие санкций с России всерьез выступили немецкие политики. В частности, представителей обеих ключевых сил правительственной коалиции Германии – ХДС/ХСС и социал-демократов в ПАСЕ направили в адрес президента ассамблеи письмо с просьбой пересмотреть санкционные правила, убрав право Ассамблеи накладывать ограничительные меры на делегации государств-нарушителей при утверждении их полномочий.

Одновременно с этим они ведут разъяснительную работу в Совете Европы, убеждая других парламентариев, что борьба Украины с РФ является "предвыборной технологией" и Европа не должна ее поддерживать.

Более того, парламентарии утверждают, что такую позицию поддерживает лично Ангела Меркель, хотя сама канцлер Германии никаких официальных заявлений по этому поводу не делала, что не мешает немецким политикам пользоваться ее именем.

Ангела Меркель

Впрочем, немцы зашли еще дальше. На неформальном заседании политической группы Европейской народной партии руководитель немецкой делегации Андреас Ник позволил себе применить грубую, ненормативную лексику в отношении украинской делегации.

"Все складывается именно так, как хотят лоббисты России... То, что происходило, невозможно назвать дебатами или обсуждением. Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того - была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними", – рассказал журналистам член украинской делегации в ПАСЕ и народный депутат Украины Борислав Береза.

Тем временем, в ПАСЕ утвердили срочные дебаты, на которых представят доклад, целью которого является лишение ассамблеи права налагать санкции на Россию. Инициаторами доклада стали социалист Лилиан Мори Паскье и лидер группы "Объединенные левые", нидерландский депутат Тини Кокс.

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Предварительно, дебаты пройдут в среду, 10 апреля. Сами пророссийские лоббисты надеются ликвидировать санкционный механизм ПАСЕ уже в течении весенней сессии с 8 по 12 апреля.

Какие шансы на возвращение России в ПАСЕ

Народный депутат от БПП, председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook отметил, что никакой "зрады" в данном решении нет.

"Зраду" пока прочь. Должен немного пояснить. Мы, украинская делегация, в ПАСЕ бьемся против рапорта, который назвали "возвращением РФ". Должен сделать серьезное уточнение: доклад не возвращает РФ. Он может лишь сделать один шаг к снижению права Ассамблеи вводить санкции и проводить мониторинг самостоятельно. Это требования России. Но, уже большое количество членов ПАСЕ против "химической самокастрации" Совета Европы", – объяснил политик.

Арьев подчеркнул, что даже если большинство проведет поправки, то Россия не получит ничего.

В свою очередь бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Константин Грищенко подчеркивает, что возможное принятие данной резолюции – это только первый шаг по возвращению российской делегации в ПАСЕ.

"Конечно, это первый шаг, но за ним будет второй и третий шаг, и если все так будет продолжаться, то в конечном счете возвращение России состоится", – заявил он в эфире ObozTV.

Чтобы не допустить такого развития сценария, по мнению Грищенко, стоит мобилизовать весь украинский дипломатический фронт.

"Это зависит от многих моментов, во-первых, насколько будет убедительной работа всех структур нашего постпредства и нашей парламентской делегации в плане убеждения других членов ПАСЕ, почему этого делать нельзя", – говорит дипломат.

"Второе, обычно это работа МИД в столицах, так как там тоже нужно объяснять в чем суть. И третий вопрос зависит от того, каким образом решать финансовую проблему организации, поскольку вклад РФ – это действительно серьезный фактор, на который обращают внимание многие делегации", – добавил он.

Что касается работы украинской делегации в ПАСЕ, то здесь уже можно отметить существенные результаты. В комментарии OBOZREVATEL вице-президент юркомитета ПАСЕ и народный депутат от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский заявил, что благодаря работе парламентариев уже изменен текст, который по-другому строит сложившуюся ситуацию.

Георгий Логвинский

"Старая процедура отменена не будет, будут действовать и старая, и новая. Поэтому мы и дальше будем исправлять текст, и те поправки, которые уже приняты комитетом, говорят о том, что российский план не будет выполнен в том объеме, в котором они хотели", – сказал он.

Логвинский также объяснил ситуацию с дебатами вокруг резолюции, которые назначены на 10 апреля.

"После дебатов будет два решения – по проекту резолюции и по проекту рекомендаций. Для резолюции надо простое большинство голосов, это документ внутреннего использования для ПАСЕ, а проект рекомендаций идет Комитету министров, так вот для рекомендаций нужно две трети голосов. В данной ситуации мы будем смотреть на конечный текст и принимать решение, как мы будем действовать в самый последний момент, когда будет четко известно, о чем будет резолюция", – сказал он.

Политик не исключает даже того, что украинская делегация поддержит рекомендации в том тексте, на котором она настаивает.

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