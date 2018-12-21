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Россия возьмет под прицел ракеты США: в Кремле подтвердили угрозы Путина

3.8тЧитать материал на украинском

Россия будет вынуждена взять под прицел ракетные системы США в Европе, если те после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят их в регионе.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы государства о ядерной войне, передает ТАСС.

"Технологически президент имел в виду то, что он уже неоднократно разъяснял. Дело в том, что за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах - так, как это было во время холодной войны. Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что РФ, с тем чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом", — сказал он.

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Песков добавил, что таким образом "произойдет развитие по спирали и повторение той ситуации, которую мы были вынуждены пережить в прошлом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о недооценке угрозы ядерной войны, которая может уничтожить планету и цивилизацию.

Персоны
Дмитрий ПесковВладимир Путин
Место
Россия
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Да все нормально, благодаря этому ядерному сдерживанию давно нет новых горячих мировых войн.
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0
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
То есть, если сша нацеливает на нас ракеты это нормально, а если мы нацеливаем в ответ это угроза))))))) обоз нельзя же так отлизывать
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4
1
S S
S S
Lavrynenko Yurii, У х#йла есть дети,внуки,бабло-ему далеко не пох,это все понты
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0
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Захаров Дмитрий, ты дэбилл с ударением на "э"... Это новая холодная гонка вооружений. Это опять нищета, это реально может начаться ядерная война. Путлер старый, ему пох, а ты такое 'смелое чмо' воюешь уже не первый год со всем миром. Поди поживи в зоне отчуждения, чернобыльской, по тренируется как это в тех условиях выживать... Клоуны сцука...
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2
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Путін знищіть планету аби було так як він сказав,сумно.
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2 из 3 ответов | показать все
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Сиромашенко Александр, готов сдохнуть за какое-то хуйло?
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1
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Сиромашенко Александр, ещё один дэбилоид нашёлся.
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