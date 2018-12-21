Россия возьмет под прицел ракеты США: в Кремле подтвердили угрозы Путина

Россия будет вынуждена взять под прицел ракетные системы США в Европе, если те после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят их в регионе.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы государства о ядерной войне, передает ТАСС.

"Технологически президент имел в виду то, что он уже неоднократно разъяснял. Дело в том, что за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах - так, как это было во время холодной войны. Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что РФ, с тем чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом", — сказал он.

Владимир Путин tsargrad.tv

Песков добавил, что таким образом "произойдет развитие по спирали и повторение той ситуации, которую мы были вынуждены пережить в прошлом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о недооценке угрозы ядерной войны, которая может уничтожить планету и цивилизацию.