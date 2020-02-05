Россия внезапно эвакуировала украинца из Китая из-за коронавируса

Россия во время эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, который настигла эпидемия коронавируса, также забрала одного гражданина Украины.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в сюжете пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Ухане

"На сейчас Министерство иностранных дел России предоставило нам информацию о 147 гражданах. Из 147 граждан – не все граждане Российской Федерации. Там есть еще 10 граждан республики Беларусь, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина республики Казахстан", – отметила она.

Голикова подчеркнула, что местом нахождения всех эвакуированных российским бортом людей будет Тюменская область. Там они будут изолированы до окончания двухнедельного карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

число жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на 4 февраля превысило 425 человек. По всему миру – свыше 20 700 заболевших.

Эпицентром вспышки стал Китай, но случаи заражения уже зафиксированы в 24 странах, в том числе в России, Франции, Германии, Великобритании, США, Японии, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии, ОАЭ, Австралии и других.

С 4 февраля Украина временно приостановила авиасообщение с КНР – по меньшей мере, на месяц. В этот день в "Борисполь" прибыл последний прямой рейс из Китая, ни у кого из пассажиров признаков болезни не обнаружили.

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