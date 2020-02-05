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7 февраля • обновлено в 07:32
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Россия внезапно эвакуировала украинца из Китая из-за коронавируса

4.4т
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Россия во время эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, который настигла эпидемия коронавируса, также забрала одного гражданина Украины.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в сюжете пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Коронавирус в Ухане

Коронавирус в Ухане

"На сейчас Министерство иностранных дел России предоставило нам информацию о 147 гражданах. Из 147 граждан – не все граждане Российской Федерации. Там есть еще 10 граждан республики Беларусь, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина республики Казахстан", – отметила она.

Голикова подчеркнула, что местом нахождения всех эвакуированных российским бортом людей будет Тюменская область. Там они будут изолированы до окончания двухнедельного карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • число жертв смертельного коронавируса 2019-nCoV по состоянию на 4 февраля превысило 425 человек. По всему миру – свыше 20 700 заболевших.

  • Эпицентром вспышки стал Китай, но случаи заражения уже зафиксированы в 24 странах, в том числе в России, Франции, Германии, Великобритании, США, Японии, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии, ОАЭ, Австралии и других.

  • С 4 февраля Украина временно приостановила авиасообщение с КНР – по меньшей мере, на месяц. В этот день в "Борисполь" прибыл последний прямой рейс из Китая, ни у кого из пассажиров признаков болезни не обнаружили.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Комментарии
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фил филька
фил филька
надо было на входе спрашивать чей крым и при неправильном ответе оставлять в китае))
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4
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
фил филька, да хоть с обезьяньего, если люди для людей придумали, то и такой сойдёт. А вот ваши придумки только вас устроят, они для обезьян от мелкой обезьяны
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0
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фил филька
фил филька
Ильчук Андрей, написал упорыш с китайского девайса))
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4
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
представляю как он сопротивлялся оккупантам, борясь за свободу! но москалей было больше, они подло напали и скрутили украинца!
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5
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Интересно, что на это прохрюкают кастрюли. Что именно вызовет их праведный гнев
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5
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2 из 4 ответов | показать все
ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Свиня Ксения, корыто с которого ты жрешь вполне подходит для этого.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Кристина Стефанова, ты ведро для сранья купила, негражданка Латвии?
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4

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