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ПолитикаЭкономика

Россия вляпалась в серьезный скандал с Нидерландами: что случилось

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Власти Нидерландов выслали в апреле 2018 года четырех россиян. Их обвинили в планах совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Операция была организована ГРУ, заявили в Нидерландах. Россияне пытались взломать Wi-Fi ОЗХО, передает NOS.

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Весной 2018 года ОЗХО занималась изучением покушения на Скрипалей в Солсбери, а также химической атаки в Сирии, в совершении которой Запад обвинил режим Башара Асада. Россия отвергала оба обвинения.

Позже стали известны имена высланных россиян. Их фото появились на канале Mash в Telegram.

"Четверо россиян, которые по данным властей Нидерландов, работали на ГРУ и устроили кибератаку на ОЗХО: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин", - говорится в сообщении.

Россия вляпалась в серьезный скандал с Нидерландами: что случилось

По информации Associated Press, в Минобороны Нидерландов заявили, что сотрудники российского ГРУ пытались получить информацию из международного расследования о крушении малазийского "Боинга" над Донбассом.

По словам британского посла в Нидерландах Питера Уилсона, двое из этих четырех россиян собирались отправиться в Швейцарию для слежки за лабораторией Spiez.

"Реакция РФ на высылку ее граждан с диппаспортами из Нидерландов будет однозначной — меры будут зеркальными", - заявил первый зампредседателя Комитета СФ России по международным делам Владимир Джабаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США выслали российских дипломатов после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Место
Нидерланды
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну информацию получить от этого озхо давно бы пора. Они сами должны бы уже отчитаться, что там в Сирии-то было. Изучают они все с весны. Видимо, ни хрена там не было и решили замять.
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Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
Бля, ну как же иначе то, без медведя ну никак обойтись нельзя "Russische hackgroep 'Cozy Bear'", цеевропейцы, вы ж туда какаву каждый день летаете пить, расскажите им про балалайки что ли.
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Добряков Добряк
Добряков Добряк
опять "хайли лайкли"? Ну так тогда точно
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