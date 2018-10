Россия вляпалась в серьезный скандал с Нидерландами: что случилось

Власти Нидерландов выслали в апреле 2018 года четырех россиян. Их обвинили в планах совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Операция была организована ГРУ, заявили в Нидерландах. Россияне пытались взломать Wi-Fi ОЗХО, передает NOS.

Весной 2018 года ОЗХО занималась изучением покушения на Скрипалей в Солсбери, а также химической атаки в Сирии, в совершении которой Запад обвинил режим Башара Асада. Россия отвергала оба обвинения.

Позже стали известны имена высланных россиян. Их фото появились на канале Mash в Telegram.

"Четверо россиян, которые по данным властей Нидерландов, работали на ГРУ и устроили кибератаку на ОЗХО: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин", - говорится в сообщении.

По информации Associated Press, в Минобороны Нидерландов заявили, что сотрудники российского ГРУ пытались получить информацию из международного расследования о крушении малазийского "Боинга" над Донбассом.

