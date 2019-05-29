Россия виновата! Патриарх Варфоломей жестко прошелся по Московскому патриархату

Россия всеми силами пыталась предотвратить получение церковной независимости Украины, за что она несет полную ответственность.

Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей в интервью болгарскому агентству БГНЕС, которое публикует "Главком". "Когда Вселенский патриархат решил предоставить Украинской церкви автокефалию, было сделано много попыток получить церковную независимость Украины от России, но ни одна из них не была успешной, за что Московский патриархат несет полную ответственность. На самом деле, не только эти попытки были неудачными, но и расколы, которые были созданы в прошлом веке и связаны, в основном, с желанием Русской церкви не допустить церковной независимости Украины", – подчеркнул он.

По его словам, после аннексии Крыма в 2014 году условия для российского присутствия в Украине стали еще более сложными.

Патриарх Варфоломей Правмир

"Шокирующие политические события, через которые были сформированы новые, совсем другие геополитические условия, сделали присутствие Московского патриархата нежелательным и наносящим ущерб интересам украинской нации и единства украинского народа", – сказал Варфоломей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Вселенский Патриарх заставил его подписать расписку об отказе выдвигать свою кандидатуру на руководство новой церковью.

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