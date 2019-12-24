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24 декабря • обновлено в 22:41
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"Россия входит в состав Беларуси": Лукашенко сделал дерзкое предложение Путину

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России войти в состав его государства.

В интервью Эхо Москвы он предложил альтернативный план по интеграции, которой так желает Кремль. Лукашенко отметил, что граждане Беларуси вряд ли будут против такого сценария.

"Совсем простой вариант – вы вступаете в состав Беларуси. Россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так возмущаются, тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси. А почему вы нас приглашаете в состав России и не рассматриваете такой вариант?" – сказал он.

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Как писал OBOZREVATEL, накануне Лукашенко также пригрозил России войной c НАТО из-за посягательства на Беларусь.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь
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