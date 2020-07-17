Россия готова платить миллиарды за молчание? Что известно о тайных переговорах по сбитому Boeing на Донбассе

Россия якобы уже полтора года ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли во время катастрофы малайзийского самолета Boeing-777 в небе над Донбассом в 2014 году. Известно уже о нескольких раундах, в том числе встречах между первыми лицами, но ни один раз в прессу не просочились подробности.

Возьмет ли Кремль на себя полную ответственность за сбитый самолет, читайте в материале OBOZREVATEL.

Переговоры проходят в строжайшей секретности

Слухи о тайных переговорах появились еще в марте 2019 года. Тогда представители трех государств – России, Нидерландов и Австралии встретились впервые, чтобы "добиться некоторого прогресса в установлении виновных". С тех пор было еще несколько встреч, в том числе и между главой РФ Владимиром Путиным и премьером Нидерландов Марком Рютте на прошлогоднем июльском саммите G-20. По словам последнего, "разговор был конфиденциальным, а тема чрезвычайно деликатной". Поэтому обе стороны тогда отказались от подробных комментариев.

В начале июля главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что Россия пытается договориться со странами. "С одной стороны мы демонстрируем, что никто нам не указ, одновременно с этим тайно в Вене ведутся переговоры между нашим МИД и министерствами Австралии и Нидерландов по поводу MH17. Кричать мы можем что угодно – "Это не мы, дайте документы, вас всех порвем", но тем временем идет разговор о компенсациях, чтобы семьи забрали иски", – отметил он.

Вместе с тем журналист не стал отрицать, что малазийский Boeing сбили из российского "Бука", после этого установку забрали обратно.

Факт переговоров официально подтверждает даже МИД РФ. Мол, да, консультации по поводу расследования крушения идут, но они строго "конфиденциальные". А российский адвокат Марк Фейгин, ссылаясь на свои источники, рассказал OBOZREVATEL, что они теперь усложнились судом по делу Boeing. Он начался еще в марте в Гааге. За катастрофу заочно судят троих граждан России и одного украинца.

"Россия готова погасить материальный ущерб и перед авиакомпанией, и перед родственниками погибших. Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов, возможно, даже нескольких миллиардах. Но Кремль хитер и взамен хочет добиться отмены выплаты 50 миллиардов долларов по делу "ЮКОСа". Этот спор он считает чисто бизнесовым и платить не хочет. Нидерланды бы согласились на такое условие, все-таки своя рубашка ближе к телу. Только вот как провести это решение? Во-первых, Нидерланды – это ЕС, во-вторых, их суды в самом деле не коррумпированные и в-третьих, кто возьмет на себя ответственность за такое решение? Вот с Малайзией Россия уже договорилась, там вопрос решен", – заверил Фейгин.

Сбитый Боинг 24 канал

А вот российский политолог Леонид Радзиховский считает, что если Россия выплатит материальную компенсацию родственникам погибших, это будет значить, что она де-факто признает свою ответственность за сбитый самолет.

"Россия полностью отрицает свое отношение к сбитому самолету. Их официальная позиция известна: мы к этому не имеем ни малейшего отношения. Но если такие переговоры идут, значит Россия де-факто признает, что вопреки своим официальным заявлениям, она виновата в этой катастрофе. Трудно представить, что она заплатит деньги и скажет "Только не дай Бог никому ничего не говорите", – отметил он.

По его мнению, Кремль никогда не признает свою ответственность, это все равно, что сказать: "Мы врали всему миру много лет, и врали в особо циничной форме".

"Хотя никто в мире и не сомневается в этом факте. А вот для самих россиян он станет крайне неприятным, особенно для сторонников Путина. Второе, это будет означать, что Россия послала свою ракетную установку "Бук" в иностранное государство, без объявления войны. Дальше постает вопрос – а кто дал такой приказ? "Бук" – это не автомат. Тут нужен был приказ или Генштаба РФ или лично министра обороны. Выплата денег де-факто будет означать, что кто-то отдал преступный приказ, а мудаки сбили не тот самолет, который надо было. А мы об этом 6 лет врем", – подытожил политолог в комментарии OBOZREVATEL.

Boeing сбили специально

Американский журналист, который представляет интересы родственников убитых в европейском судебном процессе Дэвид Сэттер, заверил OBOZREVATEL, что рейс МН17 был сбит российскими военными курской 53-й бригады специально. Перепутать Boeing с украинским истребителем практически невозможно, тем более тогда их в воздухе и не было.

"Как это могло быть обычной аварией? Во что они стреляли? Мне кажется, это было сделано умышленно. Все их действия, как они ждали самолет, как разместили "Бук"... Факт, что стреляли один раз, а там не было военных действий, а в зоне досягаемости "Бука" было только четыре гражданских самолета. Был российский борт, самолет из Сингапура и из Индии. Что мы должны думать после этого? Тем более на "Буке" есть специальная камера, по которой можно установить цель, а те, кто стреляли, должны были понимать разницу между Boeing и истребителем", – уточнил он.

По его словам, эта катастрофа – одна из самых ужасных эпизодов, который затронул не только воюющие стороны, но и мирных пассажиров. Погибшие, среди которых 80 детей, не имели никакого отношения к войне. Поэтому их родственники требуют, чтобы Россия заплатила компенсацию, а виновные были наказаны.

При этом Сеттэр убежден, что Россия не признает свою вину, пока там президентствует Владимир Путин, а судовой процесс, как и переговоры о выплате компенсаций, могут продолжаться десятилетиями.