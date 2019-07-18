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Россия вдруг захотела дружить с Грузией и сделала пугающее заявление

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия хочет продолжать дружественные отношения с Грузией.

Позицию Кремля озвучил он на пресс-конференциии с главой немецкого МИД Хайко Маасом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Москва хочет быть другом грузинского народа и никому не позволит помешать этому. Мы недовольны попытками СМИ разрушить потенциал российско-грузинских отношений", – сказал он.

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Россия сделала пугающее заявление о дружбе с Грузией

Россия сделала пугающее заявление о дружбе с Грузией

Sputnik Грузия

Министр заверил, что мнение Кремля, которое ранее высказывал президент Владимир Путин и внешнеполитическое ведомство, не изменилось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
Грузия
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