Россия вдруг захотела дружить с Грузией и сделала пугающее заявление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия хочет продолжать дружественные отношения с Грузией.

Позицию Кремля озвучил он на пресс-конференциии с главой немецкого МИД Хайко Маасом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Москва хочет быть другом грузинского народа и никому не позволит помешать этому. Мы недовольны попытками СМИ разрушить потенциал российско-грузинских отношений", – сказал он.

Россия сделала пугающее заявление о дружбе с Грузией Sputnik Грузия

Министр заверил, что мнение Кремля, которое ранее высказывал президент Владимир Путин и внешнеполитическое ведомство, не изменилось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 апреля член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что вызвало волну протестов.

Позже популярный в Грузии телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави-2" в воскресенье, 7 июля, нецензурно обругал российского президента и его покойных родителей.

Грузинская телекомпания "Рустави-2" прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также перестали осуществлять рейсы в Россию с этого дня.

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