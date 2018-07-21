Чемпионат мира в России по футболу прошел и завершился без существенных эксцессов. Долгожданная встреча Путина и Трампа состоялась. Похоже, что сам Путин не ожидал такого успеха от встречи с американским президентом и, возможно, даже немного испугался за последствия, когда тот его похвалил слишком щедро и даже выразил доверие его заверениям о невмешательстве в выборы 2016 года. Трамп просто "забыл" или не удосужился принять во внимание выводы своей разведки, одобренные сенатским комитетом. Такие высказывания Трампа вызвали бурю негодования практически всех СМИ Соединенных Штатов, представителей спецслужб и ряда видных политиков. Однако с Трампа, как "с гуся вода", хотя уже на следующий день он поторопился оправдываться, поскольку дело "запахло керосином" и послышались голоса с телеэкранов об измене. В Москве же праздновали победу. Надо признаться – на то были основания. Во-первых, Трамп не потребовал от Путина остановить войну в Украине и уйти из Крыма, во-вторых, он не высказал никакого недовольства вмешательством России в президентские выборы, в-третьих, - все предложения Путина были приняты в той или иной мере.

Сказка на этом, однако, не заканчивается, а только начинается. Как стало только что известно – ЦРУ начало проверку всех контактов Трампа с Россией и его финансовых дел, инициированную рядом сенаторов в обход президента. Возможно ли такое? Да. Сотрудники разведки руководствуются интересами своей страны и работают для Америки, а не на президента. В Сенате начали готовить законопроект, который позволит ограничить вмешательство президента в любое расследование спецслужб, связанное с выборами и сомнительными контактами высших чинов исполнительной власти с представителями недружественных стран. Америка ждет промежуточных выборов в Конгресс, которые могут сильно качнуть политический вектор, в том числе и в Белом доме. Жизнь в Москве и всей так называемой российской политической элиты в немалой степени связана с политическим климатом в Вашингтоне. Пока на горизонте легкие облака, только не ровен час, могут быстро собраться и тучи. Если вдруг произойдет самое неожиданное и Трампу придется уйти раньше времени из Белого дома под угрозой импичмента, для Кремля это будет ударом ниже пояса.

На сегодняшний день санкции, наложенные Соединенными Штатами и ЕС на Россию в связи с оккупацией и захватом Крыма, работают очень слабо. Более того, Трамп преподнес Путину хороший подарок своими действиями по Ирану, которые привели к значительному увеличению цены на нефть и дополнительным вливаниям в российский бюджет. В Сирии ничего не меняется и Америка остается фактически лишь наблюдателем, поскольку ее удары Томогавками по ряду военных объектов асадовского режима, ничего кроме легкого "пугалова" не принесли. Главная политическая доктрина Кремля и Путина – разделяй и властвуй, успешно работает в условиях политической некомпетентности нынешнего хозяина Белого дома. Трамп едва ли не разругался со своими ближайшими союзниками – Канадой и ведущими странами ЕС, но подружился с кровавым диктатором Ким-Чен-Ыном. НАТО оказалась золушкой и черная кошка пробежала между Америкой и другими участниками альянса. Может быть не все так плохо, однако и не настолько хорошо. Это именно то, о чем Путин мог только мечтать.

В самой России затюканный народ не знает - куда ему податься. Выходить на улицы страшно – можно потерять последний кусок хлеба и непонятно что и кто будет потом. Оппозиция фактически ушла в полу-подполье, иногда грозя оттуда пальчиком власти. Власть же не хочет замечать ее в упор. Условные лидеры оппозиции совсем притихли и решили дождаться - когда само все "рассосется" или развалится. Складывается впечатление, что путинский режим может быть изменен или ликвидирован только извне путем экономической блокады, за которой последует распад государства. Другого сценария пока не видно. После чего все вернется "на круги своя" - Крым и Донбасс Украине, земли - крестьянам, заводы – рабочим. Напомню тем, кто посчитает это "социалистическими лозунгами": все это было в Америке до недавнего времени. Фермеры владели землей, рабочие – акциями своих заводов. Однако и тут все меняется не в лучшую сторону, хотя перспективы развития остаются намного более позитивными, чем в "стране чудес" России.