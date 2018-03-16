Россия в пролете: названы сверхдержавы мира

Руководитель военной разведки Украины в 2008-2010 годах и внешней разведки Украины в 2014-2016 годах генерал-лейтенант Виктор Гвоздь отметил, что России уже не стать мировой сверхдержавой, так как США и Китай уже создали биполярный мир.

"Путин считает, что Россия снова должна стать мировой сверхдержавой. Только он одного не осознает: фактически, уже создан биполярный мир, но в нем не США и Россия, а США и Китай. И еще одно, он не хочет понимать, а может, и понимает, но у него нет возможности и сил – как это сделать!" - сказал он в интервью "Сегодня".

Генерал подчеркнул, что военная сила – только один из элементов для того, чтобы стать сверхдержавой.

"Главное – это быть экономической силой, которой как раз являются США и Китай. А уже имея эту экономическую мощь, можно и мощные вооруженные силы создавать", - добавил Гвоздь.

"Если сравнивать военные бюджеты России, Китая и США, то самый маленький из них российский, потому что у русских нет экономических возможностей тратить на оборонку больше", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Гвоздь спрогнозировал планы Путина по Украине после выборов.