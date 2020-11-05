На России, которая вечно в осаде и в кольце врагов, теперь новая мировоззренческая проблема – она в кольце революций. Если в 2014 г. Путин пугал россиян – "Хотите ужасов как в Киеве?", затем ужасами в Париже, то теперь вокруг России везде протесты, революции и прочие "ужасы", но объяснить их сказкой об "оранжевых революциях" уже нельзя. Даже на России никто не поверит, что это Госдеп организовал протесты в США.

Латиноамериканские левые любили шутить: "Почему в США нет революции?", – "Потому, что там нет посольства США". Дошутились, с весны российские политологи говорят о некой гражданской войне в США. Говорить о революции в США они, как и "левенькие" из Латинской Америки, не могут по определению.

Сказка об "украинском кризисе" – под этой рубрикой в РФ с 2014 г. помещают новости из Украины и, так сказать, "аналитику" по Украине, тоже приелась и перестала впечатлять мозги россиян. Кризис длинной в семь лет – это чересчур даже для россиян, закалённых легендами о кризисе капитализма с 1848 г. из "Манифеста" Маркса. Старик Сорос, который, если верить их СМИ, сделал больше революций, чем Ленин, Мао, Че и все африканские революционеры вместе взятые, тоже перестал впечатлять даже самых впечатлительных. Притом, что он стал серьёзным конкурентом Госдепу и сионским мудрецам. Что будут делать российские учёные и журналисты, когда Сорос умрёт, и кого винить в революциях?

Вероятно, украинского блогера Олега Пономаря, поскольку революции плотно берут РФ в кольцо, в полном соответствии с планом "Анаконда". На России явно наступил кризис жанра с поиском виновных в революциях, и ещё при жизни Сороса. Гидра Революции, как могли бы сказать большевики, берёт Россию в кольцо с твёрдым намерением удушить и проглотить.

Не успели на России перевести в 2019 г. дух после революции 2018 г. в Армении, где всё было вроде под контролем, почти как в Беларуси, и порадоваться, что спасли Мадуро, как в ноябре пришлось проститься с Моралесом. В Боливии всё тоже было под контролем, и никто бегства Моралеса в Мексику не предсказывал. Фальсификации на выборах предсказывали, но бегства, вроде, нет.

В 2020 г. началось: Киргизстан и Беларусь. Протесты в Хабаровске, который так далеко, что многие его даже не воспринимают как Россию. Для части россиян это почти как протесты в Гонконге: что-то слышали и в душе даже поддерживаем, но где Гонконг с Хабаровском, и где мы в Москве.

С 31 октября новая революционная волна в Грузии, которую было легко спрогнозировать. Легко, поскольку коммунисты и другие автократы, получив однажды власть, потом не хотят её отдавать никому и никогда. Не отдавать для них не проблема, если они смогли политику и партии запретить, а выборы отменить, как это было в СССР и соцлагере, а также в разных султанатах, где не успели или не догадались сделать пролетарские революции. Проблема, если коммунистам не удалось закатать демократию в асфальт до состояния наследственной красной монархии семей Кимов или Асадов. Тогда проблему сдачи власти и выборов решают методом их фальсификаций. Если выборы нельзя запретить, то их надо сфальсифицировать.

Иванишвили и его "Грузинская мечта" не стали исключением. Даже если захотят, Москва им это не позволит. Скорее Иванишвили выпьет чаю с полонием и запьёт "Новичком", чем "Мечта" отдаст власть. Кремлёвские мечтатели грузинским "мечтателям" сделать это ни за что не позволят, вплоть до новой интервенции в Грузию, даже если те согласятся из власти уйти. Грузия для РФ сейчас становится страной ещё более "родной" и близкой, чем Беларусь.

Если "Мечта" уйдёт, то Кремль в условиях война за Карабах потеряет не только Грузию, но и Армению. После этого протесты и революции, вплоть до выхода из субъектов РФ, для стран Северного Кавказа и прилегающих к нему степей становятся лишь вопросом времени. Уход этих стран из РФ неизбежен, поскольку, что с московитами не строй, в итоге всё равно получается КПСС. Хоть в чалме, хоть в бурке, хоть в набедренной повязке, но КПСС.

По этим причинам Грузия для Кремля становится очень болезненной полосой напряжения в кольце революций вокруг РФ.

Иванишвили и "Мечта", наученные опытом фальсификаций Лукашенко, умерили свои аппетиты на выборах 31 октября с 63% голосов до заветных 50% + один-два голоса. Но и этот вариант не проходит. Все восемь других партий, прошедших в парламент, включая и открыто пророссийский "Альянс патриотов", с которым предполагалась коалиция, если у "Мечты" не будет 51% место в парламенте, отказались входить в его здание и участвовать во втором туре выборов в мажоритарных округах. Больше того, эти партии, а также различные организации, наблюдавшие за выборами, стали с 3 ноября доставать протоколы по конкретным участкам и методично тыкать "Мечту" носом в фальсификации. Диапазон приписок в пользу "Мечты" варьирует от 8 до 50%. С такой методичностью только американцы в Сирии расстреливали "вагнеровцев".

"Мечта" под таким "огнём" уже 4 ноября стала соглашаться на пересчёты по отдельным участкам, надеясь отделаться потерей 3-5%, но власть сохранить. Это одна из причин, по которой "Альянс патриотов" примкнул к настоящим патриотам и демократам и выступил против "Мечты". При таком сценарии он своими 3% восполнит ей потери, получит "золотую акцию" и в правительстве Грузии будет не скрытно, а откровенно пророссийская партия. У патриотов и демократов такая перспектива радости не вызывает, но прибавляет энтузиазма, чтобы принудить "Мечту" к повторным и честным выборам. Начинающиеся выяснения с подсчётами голосов между штабами Трампа и Байдена этому лишь помогут.

Очередная поимка на фальсификациях и использовании админресурса экс-коммунистов, переименованных в партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", не удивляет. Авторитаристы всегда и везде остаются авторитаристами, независимо от того, называют они себя коммунистами или антикоммунистами. Под собственным флагом они уже давно нигде не выступают. Партия честных монархистов и авторитаристов – это уже экзотика и раритет. Сплошь республиканцы и народные партии.

Если с Грузией всё ясно, опять фальсификации авторитаристов, и похоже, надо готовиться к протестам ещё и Додону, то новая революционная волна, поднимающаяся в Польше и в Украине, имеет другие причины.

Её спусковым крючком стали конституционные суды. В Польше Конституционный суд постановил: антиконституционно делать аборт, если у плода обнаружен дефект. Этим он отнял последнюю лазейку – право на аборт по медицинским соображениям. В Украине он постановил: антиконституционно требовать от судей и чиновников вообще декларации о доходах и делать их публичным достоянием. Уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях тоже признал антиконституционной, и на этом основании лишил Нацагентство по предупреждению коррупции права копаться в них. Инициаторами запроса к Конституционному суду, который дал толчок для выноса им таких вердиктов, были депутаты Верховной Рады от самой "народной" партии – от ОПЗЖ. Вся её фракция в полном составе "накатила" этот "мячик" суду. Никто не воздержался. Ещё и примкнули двое из группы "За Майбутнє", а также один донецкий внефракционный депутат.

Конституционные суды Польши и Украины, не сговариваясь между собой, поставили их граждан перед вопросом: кто в демократической стране должен принимать окончательное решение – правительство и депутаты, получившие большинство на выборах, или судьи?

В Украине этот вопрос зрел давно, ещё с тех времён, когда Конституционный суд в 2010 г. отменил реформу 2005 г., ограничивающую полномочия президента. Отменил, так сказать, по процедурным основаниям, поскольку пять лет назад ни одна партия к нему не обратилась с запросом, а конституционная ли такая реформа? Сами высшие судьи тогда почему-то не забили тревогу и сочли её не только вполне конституционной, но и отвечающей критериям по расширению демократии и прогресса.

Теперь у Польши и Украины появилась новое объединяющее – конституционные суды и суды вообще. Одной ротацией состава конституционных судов дело уже не ограничится и придётся многое уточнить в расхожих тезисах о правовом государстве и верховенстве закона. Уточнять и придавать тезисам "человеческое лицо" будут, как обычно для демократий, через досрочные парламентские выборы, чтобы выяснить насколько и в какую сторону изменился менталитет поляков и украинцев.

Выяснять будут бурно, поскольку на базовые вопрос о судьях, абортах и декларациях ещё наслоятся разные страсти, включая межпартийные. В Украине особо бурно, поскольку есть забуксовавшая революция Достоинства, множество других проблем и иллюзия решить все одним махом, если проголосовать за самую народную и красивую партию профессионалов, зарекомендовавших себя крепкими хозяйственниками ещё в момент СССР.

Новая волна революции в Украине в форме досрочных парламентских выборов неизбежна. Весьма вероятны они и в Польше. В Москве покойный Задорнов в "нулевые" любил острить об Украине как стране вечных выборов, затем как о стране вечных Майданов, и так и умер в немытой России без выбора и майдана. Задорнову в ней и так было комфортно, как всем, кто на вершине социальных пирамид и вне морали. Если бы он ещё жил, то язвил бы о вечных протестах в Хабаровске, о тупых и диких кавказцах и белорусах, переевших дранников. Но небесам его шуточки поднадоели, как и песенки Кобзона и хора Александров, и их удалили с поля, а в Украине опять намечаются выборы и революция.

В России в сентябре 2021 г. не просто намечаются, а даже запланированы парламентские выборы, и это в ситуации, когда вокруг неё просто пульсирует кольцо революций. Выборы в США уже придали этой пульсации дополнительный импульс. К досаде "левеньких" в США тоже возможна революция, хотя там нет посольства США. Просто, революция – это не то и не так, как представляют её себе "левенькие".

Профессор Соловей, как специалист по информационным манипуляциям, правильно с весны советовал Кремлю провести выборы в Госдуму РФ ещё в 2020 г., и скромно выдавал этот совет якобы за "утечку" к нему от одной из "башен". Авось, проскочили бы, в отличие от Лукашенко, который парламентские выборы на год раньше провёл, а в исходе президентских был уверен на 102%. Теперь поздно – Россия в кольце революций, и оно будет сжиматься.