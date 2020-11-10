Россия уже начала переброску первых миротворцев в Карабах. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Переброска российских миротворцев в Карабах

Российская Федерация уже отправила первых своих миротворцев в Нагорный Карабах.

Соответствующее видео погрузки и вылета самолета опубликовано на канале РИА Новости в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как на борт заезжают военные автомобили, а затем заходят военнослужащие.

Загрузка военных автомобилей.

Как отмечает Министерство обороны РФ, переброска осуществляется самолетами Ил-76 из Ульяновска.

Военные РФ заходят в самолет.

(Видео – Telegram РИА Новости)

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