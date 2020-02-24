Россия устроила массовые бомбежки городов Сирии: есть жертвы

Российская авиация разбомбила 18 населенных пунктов вблизи сирийского Идлиба. В результате воздушной атаки погибло не менее пяти человек.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на информацию "Белых касок" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Россия бомбит Сирию Скриншот видео

В частности, начиная с утра 24 февраля, самолеты ВКС России наносили удары по населенным пунктам Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиба, а также по Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо.

Авиация России устроила бомбежки вблизи Идлиба Скриншот видео

Авиация России устроила бомбежки вблизи Идлиба Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 февраля боевые самолеты ВКС России атаковали турецкую военную колонну и помешали ей войти на территорию населенного пункта Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара начнет полномасштабные удары по сирийским войскам, если пострадает еще хоть один турецкий военнослужащий в провинции Идлиб.

Напомним, 15 января Россия и президент Сирии Башар Асад также нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб. Тогда погибли минимум 23 человека, около полусотни получили ранения.

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