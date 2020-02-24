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24 февраля • обновлено в 16:01
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Россия устроила массовые бомбежки городов Сирии: есть жертвы

2.7т
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Российская авиация разбомбила 18 населенных пунктов вблизи сирийского Идлиба. В результате воздушной атаки погибло не менее пяти человек.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на информацию "Белых касок" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Россия бомбит Сирию

Россия бомбит Сирию

Скриншот видео

В частности, начиная с утра 24 февраля, самолеты ВКС России наносили удары по населенным пунктам Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиба, а также по Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо.

Авиация России устроила бомбежки вблизи Идлиба

Авиация России устроила бомбежки вблизи Идлиба

Скриншот видео

Авиация России устроила бомбежки вблизи Идлиба

Авиация России устроила бомбежки вблизи Идлиба

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 февраля боевые самолеты ВКС России атаковали турецкую военную колонну и помешали ей войти на территорию населенного пункта Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.

  • После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара начнет полномасштабные удары по сирийским войскам, если пострадает еще хоть один турецкий военнослужащий в провинции Идлиб.

  • Напомним, 15 января Россия и президент Сирии Башар Асад также нанесли несколько авиаударов по сирийской провинции Идлиб. Тогда погибли минимум 23 человека, около полусотни получили ранения.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
А якщо Ердоган вдарить по ним з С-400?!(((
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
эх,да так бы по кyeву..
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что ж, Эрдоган сам загнал себя в этот угол. Теперь у него осталось лишь два пути: включить "задний ход" и "потерять лицо", либо идти ва-банк и, с высокой долей вероятности, лишиться не только авторитета. Оружием НАТО, конечно, поддержит, но, полагаю, не более того. А в одиночку справиться с Сирией, Ираном и Россией у Реджепа Тайиповича шансов меньше, чем у Паулюса под Сталинградом.
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