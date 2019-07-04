Россия устроила громкий скандал с Японией из-за территорий: что случилось

Министерство иностранных дел России вручило Токио ноту протеста из-за изображения в рамках саммита G20 в Осаке южных Курильских островов, входящих в Сахалинскую область РФ, частью Японии.
Об этом сообщила в четверг, 4 июля, на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
"2 июля МИД России дипломату посольства Японии в РФ была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита G20 материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых южнокурильские острова РФ обозначены как территория Японии", – заявила она.
Россия устроила скандал с Японией из-за Курил
По словам Захаровой, Япония злоупотребила полномочиями председателя саммита "в целях продвижения необоснованных территориальных претензий" к России.
Она также возмутилась, что действия Токио идут вразрез с "неоднократно декларировавшимся" намерением премьер-министра Японии Синдзо Абэ воздержаться от шагов, которые могут повредить российско-японским отношениям.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
Путин заявил, что не намерен "отдавать" Курильские острова Японии и согласился сесть за стол переговоров только при условии отказа Токио от претензий.
29 июня по результатам переговоров страны "отметили налаживание предметного диалога по мирному договору".
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