Россия устроила громкий скандал с Японией из-за территорий: что случилось

Министерство иностранных дел России вручило Токио ноту протеста из-за изображения в рамках саммита G20 в Осаке южных Курильских островов, входящих в Сахалинскую область РФ, частью Японии.

Об этом сообщила в четверг, 4 июля, на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

"2 июля МИД России дипломату посольства Японии в РФ была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита G20 материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых южнокурильские острова РФ обозначены как территория Японии", – заявила она.

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По словам Захаровой, Япония злоупотребила полномочиями председателя саммита "в целях продвижения необоснованных территориальных претензий" к России.

Она также возмутилась, что действия Токио идут вразрез с "неоднократно декларировавшимся" намерением премьер-министра Японии Синдзо Абэ воздержаться от шагов, которые могут повредить российско-японским отношениям.

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