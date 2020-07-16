Россия устроила демарш в ОБСЕ из-за Украины и покинула заседание

Российская делегация устроила демарш и покинула заседание Форума безопасности сотрудничества Постоянного совета ОБСЕ во время обсуждение гибридных угроз.

Об этом сообщил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает Укринформ.

"Во время сегодняшнего (15 июля. – Ред.) совместного заседания Форума сотрудничества безопасности и Постоянного совета ОБСЕ представитель делегации РФ, который присутствовал физически на заседании в Гофбурге , совершил демарш и покинул зал. Таким образом, российский дипломат отреагировал на речь директора Национального института стратегических исследований Украины (НИСИ) Александра Литвиненко, который выступал в качестве одного из основных докладчиков на тему гибридных угроз", – рассказал дипломат.

Цимбалюк подчеркнул, что представители России были единственной делегацией, которые заявили, что им "неинтересно" обсуждать тему гибридной угрозы в мире.

"Очевидно, делегация РФ понимала, что при обсуждении этой темы будет озвучен, прежде всего кейс российской гибридной агрессии против Украины. Думаю, их демарш был вызван тем, что просто не нашлось других ходов, мыслей и текстов для реагирования", – отметил Цымбалюк.

Представитель Украины указал, что Россия демонстративно покинула заседание, когда глава НИСИ Литвиненко рассказывал о гибридной угрозе на примере российской агрессии. Однако даже после демарша россиян заседание продолжилось.

"Российский представитель, реагируя на выступление руководителя НИСИ, совершил также своеобразный "гибридный ход", покинув зал заседания и сделав вид, что эта тема якобы не касается РФ. Однако большинство национальных делегаций в своих отдельных выступлениях продемонстрировали, что это не так: говоря о гибридных военных действиях, они приводили именно пример российской агрессии против Украины", – резюмировал Цимблюк.

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