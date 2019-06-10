Россия устроила авиабомбардировки в Сирии: погибли мирные люди

Силы Башара Асада и его российских союзников нанесли авиаудары по населенным пунктам на северо-западе Сирии. В результате бомбардировок погибли шесть мирных жителей и еще 39 человек получили ранения.

По данным Управления гражданской обороны Сирии ("Белые каски"), на которые ссылается "Анадолу", в ночь на 10 июня авиаударам были подвержены район Хан-Шейхун, населенный пункт Темания, селения Шейх Идрис, Мааршурин и Эт-Тух в провинции Идлиб, а также районы Латамине и Кефер Зита на севере провинции Хама. В "Белых касках" опасаются возможного роста числа жертв.

Тем временем, источники в сирийской оппозиции сообщили, что авиаудары по Хан-Шейхуну, населенным пунктам Латамине, Кефер Зита и Мааршурин нанесли именно Военно-космические силы России. "Два самолета поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим", – рассказали в оппозиции.

Бомбежки в Сирии "Анадолу"

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля самолеты ВКС России поднялись в воздух с авиабазы "Хмеймим" в провинции Лазкийе (Сирия) и произвели авиаудар, в результате которого погибли пять мирных жителей.

В начале мая в Сирии были убиты четверо российских военных. Это произошло в северной части провинции Хама. Министерство обороны России традиционно эту информацию не подтвердило. Утверждается, что россияне погибли в результате артобстрела боевиками протурецкой коалиции "Фронт национального освобождения".

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