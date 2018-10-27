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''Россия уничтожит!'' Путин в Турции выступил с громким заявлением

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Глава России Владимир Путин заявил о готовности и дальше оказывать поддержку диктатору Башару Асаду в Сирии.

Об этом он сказал по итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле с лидерами Турции (Реджепом Тайипом Эрдоганом), Франции (Эммануэлем Макроном) и Германии (Ангелой Меркель).

"Если будут продолжаться провокации из Идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать Сирии помощь в уничтожении этого источника угрозы", - заявил Путин.

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По словам Путина, все участники переговоров заявили о необходимости добиться долгосрочного мира в Сирии, что возможно исключительно политико-дипломатическими средствами.

При этом лидер РФ, который активно поддерживает диктаторский режим Асада, заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны.

''Россия уничтожит!'' Путин в Турции выступил с громким заявлением

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российские СМИ жестко опозорились с фотографией Путина с "мертвецом".

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАнгела МеркельЭммануэль Макрон
Место
ТурцияСтамбул
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Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Не лізь туди, не лізь в Україну. Як на мене здохни просто!!! Дай людям пожити!!!
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Medved George
Medved George
Он реально Е@Нутый! С этим козлом, еще и разговаривают?! А я считаю так: выехал с одичалой - наручники и в тюрьму! Пусть его там лечат, разговаривают с ним, для таких нет иммунитета .
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЛЮДОЖЕР ВЕЩАЕТ , А НЕВОЗМУТИМО НА ЭТО СМОТРИТ АНГЕЛА , ОН ЕЙ НАПОМНИТ ИЛИ НЕТ ----МОГЕМ ПАВТАРИТЬ ?
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