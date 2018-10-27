''Россия уничтожит!'' Путин в Турции выступил с громким заявлением

Глава России Владимир Путин заявил о готовности и дальше оказывать поддержку диктатору Башару Асаду в Сирии.

Об этом он сказал по итогам четырехсторонних переговоров в Стамбуле с лидерами Турции (Реджепом Тайипом Эрдоганом), Франции (Эммануэлем Макроном) и Германии (Ангелой Меркель).

"Если будут продолжаться провокации из Идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать Сирии помощь в уничтожении этого источника угрозы", - заявил Путин.

По словам Путина, все участники переговоров заявили о необходимости добиться долгосрочного мира в Сирии, что возможно исключительно политико-дипломатическими средствами.

При этом лидер РФ, который активно поддерживает диктаторский режим Асада, заявил, что сирийцы должны сами определять будущее своей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российские СМИ жестко опозорились с фотографией Путина с "мертвецом".