МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Россия уничтожила пассажирское сообщение с Украиной

10.9т

Россия сделала все возможное, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было

Решение министерства инфраструктуры Украины об ограничении пассажирского сообщения с Российской Федерацией еще до его вступления в силу начинает преподноситься как желание Киева в еще большей степени "отдалиться" от Москвы, ухудшить условия жизни собственных граждан и потерять собственную выгоду. Именно таковы основные мотивы комментариев российских пропагандистов. В нашей стране тоже немало недовольных комментариев - и от тех, кто давно уже используется для поддержания пророссийского пропагандистского фона и просто от "полезных идиотов" Кремля, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Новости
Учения по капитуляции России под "Слава Украине"

Можно было бы в ответ привести цитату министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который отмечает, что "если мы воюем, то нечего туда ездить". Однако лучше напомнить, что ограничения пассажирского сообщения первой ввела именно Россия, а не Украина. В нашу сторону давно уже ходят именно украинские, а не российские поезда. Россия сделала все возможное, чтобы пассажирского сообщения не было. О строительстве железных дорог в обход Украины, которым гордятся российские железнодорожники, я уже и не упоминаю - это хорошо известные факты. Так что поездки по железной дороге поддерживаются только украинскими усилиями.

Практически тоже самое было с авиационным сообщением. Принято считать, что его прекратила Украина. Но это - очередная российская ложь. Украинское правительство ввело санкции против российских компаний, которые продолжили полеты в оккупированный Крым. Но российские компании, которые не нарушали украинское законодательство, могли продолжать полеты. В ответ правительство России запретило летать всем украинским компаниям, при этом ни одна из них законодательства России не нарушала. И только после этого, откровенно неправомерного решения Москвы авиационное сообщение между нашими странами прервалось окончательно.

Новости
Судьба русского триллиона в США

Так что дело вовсе не в том, что украинцам не стоит ездить в страну, которая ведёт с нами "гибридную" войну, оккупировала наши территории, убивает наших граждан. Такие поездки - личное дело каждого, просто само государство не должно быть союзником безнравственности и коллаборационизма. Однако самое главное - инициатива в прекращении пассажирского сообщения между Украиной и Россией на самом деле исходит от России, а не от Украины. И это должен знать каждый кто предъявляет претензии к правительству нашей страны.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Россия
Источник
Источник:espreso.tv
Поделиться в Facebook
24
Комментарии
6
15
Смешно
40
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
киев-москва ходит поезд ржд..не в курсе что ли ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
чу , что там гремит в далеке? это занавес.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
С кацапами надо рвать все мосты, у этих уе*анов особый путь, в жопу, и когда они в ней утонут, нас ничего не должно связывать, даже ж /д
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Наши блоги