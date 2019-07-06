Россия ударится в нетрадиционные военные тактики: в Пентагоне забили тревогу

Россия будет пытаться и далее сеять нестабильность в мире, используя различные способы влияния и "нетрадиционные военные тактики" и смесь их всех.

Такое утверждение было сделано в докладе "Российские стратегические намерения" (Russian Strategic Intentions), подготовленном для Министерства обороны США. Отмечается, что Россия продолжает вести "гибридную войну" и расширять свое влияние по всему миру, передает "Голос Америки".

Контр-адмирал и заместитель директора по глобальным операциям в Объединенном комитете начальников штабов Джеффри Черевко заявил во вступлении к докладу, что в наступающей эпохе соперничества крупных держав – таких, как США, Россия и Китай – столкновения между сторонами все чаще будут происходить "ниже уровня вооруженного конфликта" с ростом применения нетрадиционных военных тактик.

Российская угроза Иллюстрация

При этом одни авторы отстаивают идею очерченной "серой зоны" – набора сфер активности, действуя в которых, Москва не рискует спровоцировать прямой вооруженный конфликт со странами Запада. Другие же эксперты говорят, что "серой зоны" как таковой не существует, и российское руководство уже видит себя ведущим войну с Западом – просто это "холодная война", которая ведется современными средствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондар заявил, что Россия продолжает наращивать военные силы вдоль границы с Украиной на Харьковском направлении.

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