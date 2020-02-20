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20 февраля • обновлено в 12:52
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Россия ударила ракетами возле границы Турции

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Войска России нанесли ракетные удары по западному Алеппо, а также западному Идлибу в Сирии, таким образом возобновив воздушный штурм.

Об этом сообщает Al Masdar News. Россия ударила по районам, которые находятся на границе с Турцией и пребывают под ее контролем.

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Больше всего ударов пришлось по району Джиср-эш-Шугур. При этом армия под руководством президента Башара Асада приостановила наступление на западе провинции Алеппо вблизи турецкой границы. Солдаты Асада начали передислокацию с западного Алеппо в восточную область провинции Идлиб.

Россия ударила ракетами возле границы Турции

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились кадры разгрома штаба российских наемников в западном Алеппо (Сирия). На его территории подорвали боевую машину пехоты.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это хорошо чем больше там стреляют тем больше потом русликов вырежут плюс Турция будет больше ненавидеть роцию и больше будет аулрашастанию щимить запад а это хорошо)))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А какого буя турки делают на территори Сирии? Курды в другом месте кучкуются.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Бабаев Бабай, пишут что турки отступают от занятых позиций при первой операции против курдов пишут что покидают свои созданные базы и сжигают их
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2
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какая турецкая граница возле Алеппо? Откройте карту что ли
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