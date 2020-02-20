Россия ударила ракетами возле границы Турции

Войска России нанесли ракетные удары по западному Алеппо, а также западному Идлибу в Сирии, таким образом возобновив воздушный штурм.

Об этом сообщает Al Masdar News. Россия ударила по районам, которые находятся на границе с Турцией и пребывают под ее контролем.

Больше всего ударов пришлось по району Джиср-эш-Шугур. При этом армия под руководством президента Башара Асада приостановила наступление на западе провинции Алеппо вблизи турецкой границы. Солдаты Асада начали передислокацию с западного Алеппо в восточную область провинции Идлиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились кадры разгрома штаба российских наемников в западном Алеппо (Сирия). На его территории подорвали боевую машину пехоты.

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