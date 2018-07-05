Украина готова обменять еще 13 россиян на политзаключенных украинцев в России. В списке есть Кирилл Вышинский. До этого российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что двум странам нужно двустороннее соглашение по этому поводу. – Ред.

Дело в том, что я не вижу пока со стороны России никаких реальных шагов, которые бы свидетельствовали о том, что Москва готова к такому обмену. Почему? Потому что до этого обмена чисто процессуальная сторона вопроса решалась путем не прямого обмена - одних на других, а через незеркальные процессуальные процедуры.

Никакой отдельной процедуры обмена не существует. Это теоретически было бы возможно, если бы Россия, например, признала свое участие в войне на востоке Украины, и в соответствии с Женевской конвенцией осуществлялись бы обмены военнопленными или, на худой конец, по так называемым Минским соглашениям.

Но проблема с украинскими политзаключенными заключается в том, что Россия не считает, что на них распространяется действие как раз Минских соглашений. Не говоря уже о том, что Россия не признает своего участия в войне на востоке Украины и соответственно не действует Женевская конвенция, отдельный протокол, который регулирует вопросы обмена такого рода.

И когда Москалькова наигранно говорит, что нужно заключить какие-то соглашения между странами – так не надо их заключать! Есть, во-первых, конвенция о выдаче для отбывания наказания, которая и без того действует. И по ней уже можно было бы отправить всех украинцев формально отбывать наказание в Украину, а всех россиян из Украины отправить в Россию. Соответственно никто сидеть не будет, но процессуальные процедуры позволяют осуществить такой взаимообмен.

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Второй вариант. В конце концов можно подготовить с одной и с другой стороны списки на помилование – эта процедура, правда, индивидуальная, не коллективная - и соответственно в Украине помиловать российских граждан, а в России помиловать украинских граждан. Что уже, напомню, было в случае с Савченко, потом с Афанасьевым и Солошенко, ну и с Умеровым и Чийгозом – крымскими татарами. В случае с Умеровым и Чийгозом Эрдоган (президент Турции. - Ред.) помиловал двух оперативников ФСБ, которые также находились под судом в Анкаре в Турции.

Поэтому я не считаю реальным какое-то отдельное заключение соглашения, потому что Кремль и Путин находятся в той позиции, в которой они не пойдут на заключение какого-то отдельного соглашения по обмену между странами - Россией и Украиной. Это значило бы признать, что в России есть политзаключенные, а Россия этого не признает.

И я думаю, что это не более, чем словесная игра. Это просто затягивание времени, переговоров о реальном обмене, и не более того. Если бы хотели, если была бы политическая воля к обмену, то уверяю вас, это давно бы уже произошло.

Что касается Вышинского – он находится под следствием. Он еще не осужден, он только обвинен в госизмене. Да, у него якобы российское гражданство помимо украинского, которым он обладал еще до выяснения того, когда он уже находился под следствием, что он еще и российский ко всему прочему гражданин. Это фактически особым препятствием не является. Его в конце концов могут освободить из-под стражи, перевести, например, на какую-то иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. И в конце концов обменять, а дело приостановить в отношении него. Это не отменяет факта его преследования в Украине, но так он этого и не боится по сути. И просто-напросто выдворить его с территории Украины. Не вижу здесь проблемы, чтобы осуществить именно такую процедуру.

Все остальные разговоры о каком-то массовом обмене мне кажется, все-таки со стороны России являются некоей риторической игрой. Это ровно также, как бесконечно обсуждать, как Москалькова говорила, дорожную карту по посещениям. Разговоров много, а просто надо зайти в тюрьму. Вот и все проблемы.