УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Россия цинично отказалась платить за сбитый MH17

3.8тЧитать новость на украинском

Россия не будет выплачивать компенсации родственникам жертв крушения сбитого российскими военными над Донбассом малайзиqского Boeing-777, поскольку результаты расследования международной следственной группы являются "неправдивыми".

Об этом заявил посол России в Австралии Григорий Логвинов, раскритиковав обвинения Нидерландов и Австралии в крушении самолета, передает ТАСС.

"Австралийские власти в лице премьер-министра Малколма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп безапелляционно поддержали более чем спорные выводы Совместной следственной группы (ССГ). Более того, потребовали, чтобы Россия явилась на "покаяние" и согласовала "сумму компенсации" жертвам катастрофы рейса МН17. Свое отношение к качеству работы ССГ мы уже неоднократно высказывали. Вся наша аргументация многократно доводилась до сведения мировой общественности", – сказал он.

Новости
"Обезьяны с гранатометом": Латынина указала на главный провал России в трагедии MH17

По его словам, результаты расследования имеют "налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм".

"Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона. Так называемое расследование ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками и так далее", - добавил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия и Нидерланды прямо обвинили РФ в крушении лайнера и намерены привлечь Москву к ответственности.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНа Донбассе сбит Boeing-777
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
16
Смешно
5
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
ну чтотак усе рассеян нелюбят.они по закону вперлись в крым в донбасс.трявят людей в сирии и англии да везде ета терористическая страна права.и за все ето спасибо еще западным политиканам типа меркель и макрон и т.д.
Ответить
1
0

Наши блоги