Россия цинично отказалась платить за сбитый MH17

Россия не будет выплачивать компенсации родственникам жертв крушения сбитого российскими военными над Донбассом малайзиqского Boeing-777, поскольку результаты расследования международной следственной группы являются "неправдивыми".

Об этом заявил посол России в Австралии Григорий Логвинов, раскритиковав обвинения Нидерландов и Австралии в крушении самолета, передает ТАСС.

"Австралийские власти в лице премьер-министра Малколма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп безапелляционно поддержали более чем спорные выводы Совместной следственной группы (ССГ). Более того, потребовали, чтобы Россия явилась на "покаяние" и согласовала "сумму компенсации" жертвам катастрофы рейса МН17. Свое отношение к качеству работы ССГ мы уже неоднократно высказывали. Вся наша аргументация многократно доводилась до сведения мировой общественности", – сказал он.

По его словам, результаты расследования имеют "налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм".

"Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона. Так называемое расследование ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками и так далее", - добавил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Австралия и Нидерланды прямо обвинили РФ в крушении лайнера и намерены привлечь Москву к ответственности.