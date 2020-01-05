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5 января • обновлено в 08:21
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
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Россия травит людей полонием и врет, что это не она

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Ликвидировали террориста, жестокого убийцу, организатора террора по всему миру. Он стоит в одном ряду с главарями "Аль-Каиды" и ИГИЛ.

Так почему этим актом возмездия и справедливости так возмущены в России? Не потому ли, что кремлёвские и иранские террористы делали одно кровавое дело?

"Они убили Сулеймани!", - вчера, сегодня, завтра, главная тема во всех российских СМИ, во всех соцсетях, во всех ватных семьях.

Новости
Генерал Сулеймани был большим другом России

В этой остановившейся в развитии, нищей, ограбленной, напичканной танками и ракетами, помойками и деревянными сортирами, стране - ничего не меняется.

Разница между США и РФ в том, что первые убирают террориста точечным ударом и тут же об этом сообщают. А вторые травят мирных людей полонием или "новичком" в центре Европы, подвергая опасности жизни тысяч вокруг, и врут, что это не они.

Пора Америке готовить новые беспилотники. Весь цивилизованный мир с вами.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Конфликт США и Ирана Убийство генерала Сулеймани Российская военная угроза
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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Кучук Олександр
Кучук Олександр
Просто Кремлевский Путя банальный трус. Он что-то неприличное сделает и сразу сцицца в штаны.
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Савченко Александр
Савченко Александр
Вислоухий Нофенко, сколько людей пострадало от полония и новичка в Европе ? Для лошар : происхождение полония определяется на раз ! Так вот происхождение полония, которым якобы "отравили" Литвиненко - сразу засекретили. Почему ? Если бы он был произведен в России , об этом бы трубили на каждом углу. А тут - тишина... Про Новичок, даже мелкобриты стесняются писать, бо брехня, хотя до вислоухих это пока не дошло...
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